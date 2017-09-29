Управляющие Парком спорта рассказали, как на пустыре создали популярное у барнаульцев место отдыха

Управляющие Парком спорта стали спикерами проекта "Школа успеха" . Фото : Анна Зайкова. Управляющие Парком спорта стали спикерами проекта "Школа успеха" . Фото : Анна Зайкова. Управляющие Парком спорта стали спикерами проекта "Школа успеха" . Фото : Анна Зайкова. Управляющие Парком спорта стали спикерами проекта "Школа успеха" . Фото : Анна Зайкова. Управляющие Парком спорта стали спикерами проекта "Школа успеха" . Фото : Анна Зайкова. Управляющие Парком спорта стали спикерами проекта "Школа успеха" . Фото : Анна Зайкова. Управляющие Парком спорта стали спикерами проекта "Школа успеха" . Фото : Анна Зайкова. Управляющие Парком спорта стали спикерами проекта "Школа успеха" . Фото : Анна Зайкова. Управляющие Парком спорта стали спикерами проекта "Школа успеха" . Фото : Анна Зайкова. Управляющие Парком спорта стали спикерами проекта "Школа успеха" . Фото : Анна Зайкова. Управляющие Парком спорта стали спикерами проекта "Школа успеха" . Фото : Анна Зайкова. Управляющие Парком спорта стали спикерами проекта "Школа успеха" . Фото : Анна Зайкова. Управляющие Парком спорта стали спикерами проекта "Школа успеха" . Фото : Анна Зайкова. Управляющие Парком спорта стали спикерами проекта "Школа успеха" . Фото : Анна Зайкова. Управляющие Парком спорта стали спикерами проекта "Школа успеха" . Фото : Анна Зайкова. Управляющие Парком спорта стали спикерами проекта "Школа успеха" . Фото : Анна Зайкова. Управляющие Парком спорта стали спикерами проекта "Школа успеха" . Фото : Анна Зайкова. Управляющие Парком спорта стали спикерами проекта "Школа успеха" . Фото : Анна Зайкова. Управляющие Парком спорта стали спикерами проекта "Школа успеха" . Фото : Анна Зайкова. Управляющие Парком спорта стали спикерами проекта "Школа успеха" . Фото : Анна Зайкова. Управляющие Парком спорта стали спикерами проекта "Школа успеха" . Фото : Анна Зайкова. Управляющие Парком спорта стали спикерами проекта "Школа успеха" . Фото : Анна Зайкова. Управляющие Парком спорта стали спикерами проекта "Школа успеха" . Фото : Анна Зайкова.

Рекорды и события

Артем Сингач (А. С.): — По сути, история данного проекта началась 12 лет назад, когда наши старшие товарищи построили футбольную школу с современными полями. Это была командная работа, в которой большую роль сыграло объединение усилий общественников, администрации Алтайского края и лично губернатора Александра Карлина, спортивного сообщества и, конечно, самого Алексея Смертина. Со временем инициатива переросла в крупный спортивный объект, где в настоящий момент занимаются более 2 тыс. ребят. В те годы Алексей Смертин был выдающейся звездой российского и мирового футбола, лично участвовал в создании школы, поэтому ни у кого не было сомнений в том, чье имя должен носить этот спортивный объект.

Годы шли, школа развивалась, но прилегающая территория по большей части оставалась заброшенной. В 2012 году во время организации фан-зоны чемпиона Европы по футболу на стадионе Смертина мы познакомились с Алексеем Трофимовым. И задались вопросом: почему территория в хорошем районе Барнаула находится в таком запущенном состоянии?

Алексей Трофимов (А. Т.): — И началась работа. На первом этапе изучили опыт парка имени Горького в Москве, посмотрели, как работают парки мира. Далее начали аккумулировать идеи и создавать один большой концепт.

А. С.: — Мы действительно загорелись этим проектом. Скажу больше, это стало делом жизни. Первым шагом была презентация нашей концепции на молодежном форуме "Алтай. Точки роста". Проект понравился губернатору региона. После чего работа закипела. Отдельно надо отметить общественные инициативы: строить парк совершенно бескорыстно помогали многие люди — от простых жителей Барнаула до именитых спортсменов и депутатов. Приятно отметить, что более 60 молодежных организаций включились в процесс создания парковой территории и поддержали девиз "Построим парк вместе". И сегодня можно с уверенностью сказать, что это общественный проект, общественная инициатива. И каждому из тех, кто участвовал, — отдельное спасибо.

С 2015 по 2017 год мы проводили основные работы по благоустройству парковой территории. В процессе строительства появлялись новые идеи и креативные решения: светящиеся лавочки, авторские фонари, оригинальные скульптуры. В парке прошел фестиваль деревянного зодчества. Могу долго рассказывать, как мы добывали материал, как привлекали именитых резчиков по дереву. Главное, что все получилось. За два с лишним года в парке прошло более 100 разных событий.

Думаю, что каждый барнаулец слышал о масштабной городской тренировке, которая в этом году вошла в Книгу рекордов России. Мы шли к этому три года. В 2015 году просто позвали ребят, ни на что сильно не рассчитывая. Тогда в парке собралось 700 человек, через год их было 1400. В этом году эта история стала по-настоящему масштабной. Теперь у нас есть сертификат, подтверждающий, что Барнаул — самый спортивный город в России. В следующем году мы уже запланировали установить рекорд посерьезнее.

Этим летом в Парке спорта было множество знаковых мероприятий. Нам приятно, что именно здесь прошел масштабный рок-фестиваль, который собрал лучшие музыкальные группы, возродив традицию проведения подобных мероприятий в Барнауле.

Три года мы вынашивали идею ярмарки спорта, и этим летом она, наконец, состоялась. Это была площадка, на которой собрались представители всех спортивных организаций края. Каждый родитель мог привести сюда своего ребенка и предложить ему любую секцию на выбор.

В сентябре в Парке спорта прошел фестиваль барбекю. Для нас самих стало неожиданностью, что неспортивное мероприятие вызвало такой интерес. Его посетили более 5 тыс. человек. И это уже не шутки.

Амбициозно и рискованно

А. С.: — Мы никогда не скрывали: в центре парковой территории должен располагаться коммерчески ориентированный объект. Им стал комплекс бассейнов "Пляж". Это проект вызвал серьезный ажиотаж, привлек к себе внимание. Сегодня, спустя два года после его запуска, мы можем с уверенностью сказать, что это одно из любимых мест летнего отдыха жителей краевой столицы.

А. Т.: — Когда в 2012 году мы презентовали проект Парка спорта, у экспертов возник вопрос, как мы будем содержать эту территорию и где возьмем на это средства. Уже тогда мы начали задумываться о коммерческом "якоре", который бы приносил деньги. Идея пришла сама собой. Это было жаркое лето 2014 года. В полуденное пекло так хотелось искупаться, и желательно где-то в черте города. Обговорили свои идеи с инвесторами и пришли к выводу, что комплекс открытых бассейнов городу нужен. Строительство началось очень активно. Меньше чем за полгода удалось провести основные работы.

А. С.: — Над названием думали долго. Приходили на ум разные версии: "Райская лагуна", "Светлый берег" и другие. Потом Алексей присылает мне СМС: "Я придумал. Это будет “Пляж”". Позже эту идею на пять с плюсом оценили маркетологи, сказав, что мы попали в точку.

А. Т.: — Проект изначально был достаточно амбициозным. Многие не верили, что удастся осуществить и построить в центре жилого массива комплекс открытых бассейнов. Друзья и партнеры говорили, что проект рискованный, ведь наш город стоит на Оби и рядом есть множество водоемов, где можно купаться. Но мы решили предоставить людям альтернативу.

Открытие комплекса произошло в июле 2016 года, на месяц позже запланированных сроков, уже в середине лета. Первый сезон показал, что комплекс востребован горожанами. Это значит, что все было не зря.

Наверняка у вас будут вопросы, окупились ли вложенные затраты. Сразу скажу, что нет. Проект действительно получился затратным и рискованным. В этом году лето нас подвело, за три месяца было всего 15 жарких дней. В этом вопросе все решает погода. При благоприятных условиях проект окупится за пять-семь лет.

А. С.: — Для нас важно, что комплекс "Пляж" — это собственная разработка, от начала до конца. В этом году мы отработали многие технологии: и продажи, и анимацию для детей и взрослых, и сервис. Команда, работающая в "Пляже", — около 60 человек. И к своим обязанностям каждый из них должен относиться очень ответственно. Помимо развлечения вода несет и определенную опасность, поэтому отдельное внимание мы уделяем службе спасателей. Безопасность посетителей — главная задача комплекса "Пляж".

В этом году мы продолжили обустраивать инфраструктуру Парка спорта. Закончены работы по асфальтированию, за что спасибо мэру Барнаула Сергею Дугину. Появились новые клумбы, газоны, красивая парковая мебель, альпийская горка, качественная уличная туалетная комната.

На сегодняшний день развитие Парка спорта нам наиболее интересно. Проходная способность площадки только на праздниках и фестивалях составила более 40 тыс. человек. Этот показатель позволяет привлекать партнеров, коммерческие и некоммерческие структуры и выводить каждое мероприятие на качественный уровень.

Нам приятно, что в этом году Парк спорта получил высокую оценку общественности и власти. На следующий год у нас есть грандиозные планы, и те события, которые мы планируем уже сегодня, порадуют каждого посетителя.

"Упаковать" парк во франшизу

— Как в вашем тандеме разделяются полномочия?

А. Т.: — Бытует мнение, что бизнес, основанный на дружбе, долго не проживет и рано или поздно возникнут конфликты. У нас проблем в этом смысле нет, есть четкое разграничение ответственности. Артем занимается культурным наполнением, организацией мероприятий, их продвижением. Мои задачи связаны с юридическими и финансовыми вопросами. Разработкой стратегии занимаемся вместе.

— Открытые бассейны — это сезонный бизнес. Чем занимаетесь зимой?

А. Т.: — Парковая территория помимо бассейнов включает другие объекты. Есть футбольные поля, есть гостиница, зимой работает каток, причем как открытый, так и закрытый. Здесь, как и летом, бурлит жизнь. Прошлой зимой, например, провели два фестиваля снеговиков. Сейчас для зимнего сезона разрабатываем еще несколько интересных мероприятий. Но, к сожалению, мы во многом зависим от погоды.

— Почему вы выбрали именно эту территорию? В Барнауле есть заброшенный парк "Юбилейный". Его вы не рассматривали?

А. Т.: — Мне это место всегда было близко. Я видел, как Алексей Смертин со своей командой единомышленников создавал здесь футбольный комплекс. Его идеи считаю абсолютно правильными. Парк спорта стал в каком-то смысле их продолжением.

А. С.: — Хочется отметить, что заброшенных парковых территорий в Барнауле практически не осталось. И мы надеемся, что через два-три года все парки города будут в идеальном состоянии.

— Какую конечную цель вы перед собой ставите?

А. С.: — Проект Парка спорта можно "упаковать" во франшизу и транслировать ее в другие регионы с более благоприятным климатом. Думаю, что зимой мы этой темой обязательно займемся. Начинать такой проект с нуля достаточно тяжело. Когда есть пакетное предложение, становится гораздо проще.

А. Т.: — Относительно нашего Парка спорта есть в разработке два проекта. Один связан со строительством крытого плавательного бассейна, второй — с организацией круглогодичного центра для занятий пляжными видами спорта. Наша цель на ближайшие несколько лет — создать эти объекты.