В Красноярском крае ввели режим ЧС из-за вспышки чумы свиней

5 октября управление Россельхознадзора по Красноярскому краю распространило сообщение, что в одном из крестьянско-фермерских хозяйств в селе Зыково Березовского района пала больная свинья. Лабораторные исследования показали, что во взятых от животного пробах выявлен генетический материал вируса африканской чумы свиней (АЧС).

Режим ЧС из-за вспышки африканской чумы свиней распространен на весь район. По данным краевого минсельхоза, в фермерских хозяйствах Березовского района насчитывается более 3 тыс. свиней.

Ранее заведующий лабораторией по АЧС Федерального центра охраны здоровья животных Алексей Иголкин заявил, что Красноярский край находится в зоне высокого риска из-за тесных хозяйственных связей с неблагополучной по заболеванию АЧС Омской областью. Иголкин тогда сказал, что в случае заражения АЧС популяции дикого кабана в Омской области инфекция может распространиться, в том числе, на Красноярский край.

В августе в Алтайском крае провели пере­учет всех свиней в личных подсобных хозяйствах. Эта и другие меры должны не допустить попадания на территорию региона АЧС. Вспышка АЧС в этом году впервые произошла в Сибири — в Иркутской и Омской областях.

Справка

Африканская чума свиней — особо опасная вирусная болезнь. В России впервые зарегистрирована в 2008 году. Вирус поражает диких и домашних свиней всех пород и возрастов в любое время года. Для жизни и здоровья людей опасности не представляет. среди животных болезнь распространяется очень быстро и наносит огромный материальный ущерб сельскому хозяйству. Погибают до 100% заболевших свиней. Лечение запрещено, вакцины не существует.