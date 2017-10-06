В Красноярском крае ввели режим ЧС из-за вспышки чумы свиней

Режим ЧС из-за вспышки африканской чумы свиней введен в Березовском районе Красноярского края. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министерство сельского хозяйства региона.
5 октября управление Россельхознадзора по Красноярскому краю распространило сообщение, что в одном из крестьянско-фермерских хозяйств в селе Зыково Березовского района пала больная свинья. Лабораторные исследования показали, что во взятых от животного пробах выявлен генетический материал вируса африканской чумы свиней (АЧС).
Режим ЧС из-за вспышки африканской чумы свиней распространен на весь район. По данным краевого минсельхоза, в фермерских хозяйствах Березовского района насчитывается более 3 тыс. свиней.
Ранее заведующий лабораторией по АЧС Федерального центра охраны здоровья животных Алексей Иголкин заявил, что Красноярский край находится в зоне высокого риска из-за тесных хозяйственных связей с неблагополучной по заболеванию АЧС Омской областью. Иголкин тогда сказал, что в случае заражения АЧС популяции дикого кабана в Омской области инфекция может распространиться, в том числе, на Красноярский край.
В августе в Алтайском крае провели переучет всех свиней в личных подсобных хозяйствах. Эта и другие меры должны не допустить попадания на территорию региона АЧС. Вспышка АЧС в этом году впервые произошла в Сибири — в Иркутской и Омской областях.
Справка
Африканская чума свиней — особо опасная вирусная болезнь. В России впервые зарегистрирована в 2008 году. Вирус поражает диких и домашних свиней всех пород и возрастов в любое время года. Для жизни и здоровья людей опасности не представляет. среди животных болезнь распространяется очень быстро и наносит огромный материальный ущерб сельскому хозяйству. Погибают до 100% заболевших свиней. Лечение запрещено, вакцины не существует.
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