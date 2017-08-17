Активисты народного фронта нашли самую проблемную больницу Алтайского края

Как сообщает сайт ОНФ, по итогам мониторинга состоялся круглый стол, участие в котором приняли представители регионального минздрава. Мониторинг проводился в Баевском, Быстроистокском, Ельцовском, Новичихинском и Усть-Пристанском районах.

"Почти во всех поликлиниках выявлена нехватка терапевтов и узких специалистов, необходимость обновления медицинского оборудования, проведения косметического ремонта за исключением Усть-Пристанской ЦРБ, нехватка той или иной информации на сайтах. Пациенты часто жаловались на отсутствие питьевой воды и неработающие туалеты. Очевидно, что многие недостатки можно устранить силами медучреждений без больших финансовых затрат", – рассказал эксперт проекта ОНФ "Народная оценка качества" в Алтайском крае Тихон Мотин.

Общественники сообщили, что больше всего выявленных проблем оказалось в Баевской ЦРБ. Здесь не работает терминал самостоятельной записи на прием к врачам, возникают сложности с прохождением фиброгастродуоденоскопии (ФГДС). Пациенты жаловались на длительность ожидания приема у терапевта, отсутствие информации о медработниках на сайте учреждения. В регистратуре не хватает информации о платных услугах. Вход в поликлинику оборудован пандусом, но нет кнопки вызова персонала. Чиновники заверили, что большая часть недостатков будет устранена в течение месяца. Проблема с прохождением ФГДС решится в третьем квартале 2017 года после завершения процедуры лицензирования.

В Ельцовской ЦРБ нет рентгеноборудования, не работал туалет, но к моменту проведения круглого стола там провели сантехнические работы. В Быстром Истоке активисты ОНФ заметили у входа в поликлинику нагромождение велосипедов. Но вскоре после мониторинга здесь организовали велопарковку для пациентов.

В Новичихинской больнице из-за сложности доступа на второй этаж прием маломобильных пациентов организован только на первом этаже.

В Усть-Пристанской ЦРБ некоторые пациенты рассказали о формальном отношении врачей.

Замминистра здравоохранения Алтайского края Наталья Белоцкая согласилась. Она сообщила, что в каждой поликлинике уже назначен ответственный за исправление недостатков.