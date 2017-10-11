В Барнауле открылся новый медицинский центр

В Барнауле открылся медицинский центр "Доктор Мэм", который специализируется на маммологии, гинекологии и эндокринологии.
До 20 октября 2017 года в клинике "Доктор Мэм" действует специальное предложение для женщин, достигших пенсионного возраста.
Всего за 950 рублей можно пройти: маммографию, УЗИ молочных желез, получить консультацию маммолога.
Также можно воспользоваться одной из услуг пакетного предложения по привлекательной цене:
- маммография – 500 руб.;
- УЗИ – 350 руб.;
- прием маммолога – 300 руб.
Предложение действительно при предъявлении пенсионного удостоверения.
Узнать подробности акции и записаться на прием можно по тел.: 630-560, 750-005.
Адрес: г. Барнаул, ул. Никитина, 84
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