Здоровье

В Барнауле открылся новый медицинский центр

Сегодня, 09:30.
Здоровье

В Барнауле открылся медицинский центр "Доктор Мэм", который специализируется на маммологии, гинекологии и эндокринологии.

До 20 октября 2017 года в клинике "Доктор Мэм" действует специальное предложение для женщин, достигших пенсионного возраста.

Всего за 950 рублей можно пройти: маммографию, УЗИ молочных желез, получить консультацию маммолога.

Также можно воспользоваться одной из услуг пакетного предложения по привлекательной цене:

  • маммография – 500 руб.;
  • УЗИ – 350 руб.;
  • прием маммолога – 300 руб.

Предложение действительно при предъявлении пенсионного удостоверения.

Узнать подробности акции и записаться на прием можно по тел.: 630-560, 750-005.

Адрес: г. Барнаул, ул. Никитина, 84

Клиника "Доктор Мэм" в социальных сетях: Вконтакте и Инстаграм

Лицензия № ПО-22-01-004626

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

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