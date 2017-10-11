В Барнауле открылся новый медицинский центр

Медицинский центр "Доктор Мэм". Фото : архив клиники "Доктор Мэм". Медицинский центр "Доктор Мэм". Фото : архив клиники "Доктор Мэм". Медицинский центр "Доктор Мэм". Фото : архив клиники "Доктор Мэм". Медицинский центр "Доктор Мэм". Фото : архив клиники "Доктор Мэм". Медицинский центр "Доктор Мэм". Фото : архив клиники "Доктор Мэм".

До 20 октября 2017 года в клинике "Доктор Мэм" действует специальное предложение для женщин, достигших пенсионного возраста.

Всего за 950 рублей можно пройти: маммографию, УЗИ молочных желез, получить консультацию маммолога.

Также можно воспользоваться одной из услуг пакетного предложения по привлекательной цене:

маммография – 500 руб.;

УЗИ – 350 руб.;

прием маммолога – 300 руб.

Предложение действительно при предъявлении пенсионного удостоверения.

Узнать подробности акции и записаться на прием можно по тел.: 630-560, 750-005.

Адрес: г. Барнаул, ул. Никитина, 84

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Лицензия № ПО-22-01-004626

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.