Алтайские аптеки снизили цены.

В частности, на сезонные лекарства, востребованные в период гриппа и ОРВИ, Фармакопейка® как социально значимая сеть аптек предложит наиболее низкие цены в регионе. Покупателям удастся сэкономить семейный бюджет на противовирусных средствах (Бронхо-мунал, Кипферон, Анаферон и др.), а также на препаратах для снятия симптомов простуды (Амбробене, Аква Марис, Терафлю, АЦЦ, и др.).

Снижение цен в "Фармакопейке" коснется и других товаров: лечебной косметики, медтехники, витаминов, препаратов для лечения и профилактики болезней сердца, глаз, суставов, нервной системы.

Помимо низких цен Фармакопейка® этой осенью будет радовать покупателей приятными и полезными подарками: с начала октября все желающие смогут поучаствовать в розыгрыше тысячи наименований товаров для красоты и здоровья. Три главных приза – три путевки в оздоровительный тур общей стоимостью 450 000 рублей. Подробности на сайте go.farmakopeika.ru

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

Организатор: ООО "Медэкспорт - Северная звезда". Сроки проведения акции: с 01.10.2017 г. по 25.12.2017 г. (включительно). Информацию об организаторе акции,количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения уточняйте в аптеках Фармакопейка®, на сайте www.farmakopeyka.ru или по телефону горячей линии 8-800-200-97-07. Внешний вид, цвета и модели призов могут отличаться от рекламных изображений.