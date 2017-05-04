Алтайские студенты сдали 25 литров крови

Инициаторами акции, которую приурочили к Национальному дню донора крови, выступила организационно-массовая комиссия профсоюза студентов Алтайского государственного технического университета и студенческое правительство, рассказали в региональном минздраве.

Дни донора крови прошли не только в Барнауле, но и в селе Первомайское Бийского района, селе Буланиха Зонального района, Камне-на-Оби, Горняке и Локтевском районе.

Справка

Сегодня в Алтайском крае проживает более 13000 почетных доноров.