Алтайские студенты сдали 25 литров крови

Учащиеся алтайских вузов пополнили запасы Алтайского краевого центра крови. В рамках общеуниверситетской социальной студенческой донорской акции "Стань донором — спаси жизнь" 50 человек за несколько дней сдали 25 литров крови.
Инициаторами акции, которую приурочили к Национальному дню донора крови, выступила организационно-массовая комиссия профсоюза студентов Алтайского государственного технического университета и студенческое правительство, рассказали в региональном минздраве.
Дни донора крови прошли не только в Барнауле, но и в селе Первомайское Бийского района, селе Буланиха Зонального района, Камне-на-Оби, Горняке и Локтевском районе.
Справка
Сегодня в Алтайском крае проживает более 13000 почетных доноров.
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