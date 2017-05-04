Здоровье

Алтайские студенты сдали 25 литров крови

23
Сегодня, 22:10.
Здоровье

Учащиеся алтайских вузов пополнили запасы Алтайского краевого центра крови. В рамках общеуниверситетской социальной студенческой донорской акции "Стань донором — спаси жизнь" 50 человек за несколько дней сдали 25 литров крови.

Значок почётного донора.
Значок почётного донора. Фото : Открытые источники в Интернете (ССО).

Инициаторами акции, которую приурочили к Национальному дню донора крови, выступила организационно-массовая комиссия профсоюза студентов Алтайского государственного технического университета и студенческое правительство, рассказали в региональном минздраве.

Дни донора крови прошли не только в Барнауле, но и в селе Первомайское Бийского района, селе Буланиха Зонального района, Камне-на-Оби, Горняке и Локтевском районе.

Справка

Сегодня в Алтайском крае проживает более 13000 почетных доноров.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Правила комментирования

Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.

Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.

Загрузка системы комментирования...
Новости партнеров
© 2001-2017 Издательский дом «Алтапресс»
Пользовательское соглашение | Условия комментирования | Городской справочник | Подать объявление
Категория информационной продукции 18+
Администрирование сайта ООО «Алтапресс-сервис»
Рейтинг@Mail.ru Система Orphus