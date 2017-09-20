Власти выделят деньги на сексопатологов для алтайских мужчин

В краевом минздраве считают, что сейчас теме мужского здоровья уделяется мало внимания. Чтобы исправить ситуацию, власти намерены запустить специальную программу. Основные меры должны быть профилактическими.

Так, например, должны проходить профосмотры, диагностика бесплодия у мужчин и ее коррекция. Но главное — работа по психологической поддержке со стороны психологов и сексопатологов, говорит Вера Ушанова, заместитель министра здравоохранения Алтайского края.

По словам вице-премьера, деньги на это выделят из краевого бюджета. Однако сумма пока не уточняется.