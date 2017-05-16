Алтайские врачи обещают привить от гриппа почти половину населения края

В минздраве Алтайского края утвердили план по вакцинации населения против гриппа. Как рассказал altapress.ru главный инфекционист региона Валерий Шевченко, в 2017 году планируется привить почти 1 млн человек.
Иммунизация жителей Алтайского края против гриппа начнется в августе, но уже сейчас специалисты начали работу по подготовке к прививочной кампании. За последние несколько лет целевая цифра по прививке от гриппа выросла почти в два раза — с 25% до 43% всего населения.
Валерий Шевченко,
главный инфекционист Алтайского края:
Половина населения — это еще не предел. Например, в Европе планы по иммунизации населения достигают 70%. У нас такого, наверное, не будет.
Важно понимать, что каждый год появляются какие-то новые штаммы, особенности и мы должны быть к этому готовы. Но паниковать не стоит. Прививку от гриппа ставить важно и нужно. Это доказали последние годы, когда регион относительно без потерь проходил эпидсезон по гриппу, ОРВИ и простудным заболеваниям.
По мнению врачей, увеличение планового показателя по вакцинации против гриппа — это единственный способ как-то контролировать ситуацию с заболеваемостью.
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