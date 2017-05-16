Алтайские врачи обещают привить от гриппа почти половину населения края

Иммунизация жителей Алтайского края против гриппа начнется в августе, но уже сейчас специалисты начали работу по подготовке к прививочной кампании. За последние несколько лет целевая цифра по прививке от гриппа выросла почти в два раза — с 25% до 43% всего населения.

Валерий Шевченко,

главный инфекционист Алтайского края:

Половина населения — это еще не предел. Например, в Европе планы по иммунизации населения достигают 70%. У нас такого, наверное, не будет. Важно понимать, что каждый год появляются какие-то новые штаммы, особенности и мы должны быть к этому готовы. Но паниковать не стоит. Прививку от гриппа ставить важно и нужно. Это доказали последние годы, когда регион относительно без потерь проходил эпидсезон по гриппу, ОРВИ и простудным заболеваниям.

По мнению врачей, увеличение планового показателя по вакцинации против гриппа — это единственный способ как-то контролировать ситуацию с заболеваемостью.