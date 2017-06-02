Алтайские врачи освоили новую "сердечную" методику

В отделении функциональной диагностики краевого кардиологического диспансера начали проводить эхокардиографию (ЭХОКГ) с контрастированием. Как сообщает региональный минздрав, новая методика поможет алтайским кардиологам лучше выявлять тромбы и опухоли в сердце.
Суть метода в том, что пациенту вводится специальный препарат-контраст, благодаря которому изображение на мониторе УЗИ-аппарата получается более четким и детальным, лучше видны границы между тканями органов и кровью.
Теперь в процессе исследования врач может увидеть даже мельчайшие тромбы и опухоли, которые не заметны при обычной ЭХОКГ и, соответственно, быстро начать лечение.
Данная методика начала широко применяться в России только с 2014 года.
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