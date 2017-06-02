Алтайские врачи освоили новую "сердечную" методику

Суть метода в том, что пациенту вводится специальный препарат-контраст, благодаря которому изображение на мониторе УЗИ-аппарата получается более четким и детальным, лучше видны границы между тканями органов и кровью.

Теперь в процессе исследования врач может увидеть даже мельчайшие тромбы и опухоли, которые не заметны при обычной ЭХОКГ и, соответственно, быстро начать лечение.

Данная методика начала широко применяться в России только с 2014 года.