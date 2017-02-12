Алтайский автопоезд "Здоровье" заработал по-новому

Первыми почувствовали на себе новшества жители Ребрихинского и Панкрушихинского районов. Как рассказали в региональном Минздраве, на первом этапе пациенты теперь проходят скрининговый осмотр на местах — в местных ЦРБ, ФАПах и Центрах здоровья.

На втором этапе лечащие врачи выписывают направления к узким специалистам, которые приедут в населенный пункт вместе с автопоездом "Здоровье". Его проходят те, кому диагноз поставить не удалось или возникли подозрения на более серьезные заболевание.

На третьем этапе уже городские высококвалифицированные врачи осматривают больного, назначают лечение и, в случае необходимости, дают направление в узкопрофильные медицинские учреждения.

В этот раз в Ребрихинском и Панкрушихинском районах врачи автопоезда обследовали 347 человек, провели около 500 исследований, 74 человека были направлены на дообследование в Диагностический центр Алтайского края.

Раньше на прием к бригаде медиков автопоезда приходили в основном первичные больные. В связи с этим время постановки диагноза и необходимых обследований могло затянуться.

В профильном ведомстве подчеркивают, что осмотры охватывают максимум населения, особое внимание уделяется жителям небольших и отдаленных населенных пунктов, кто не всегда может добраться до райцентра.