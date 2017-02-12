Алтайский автопоезд "Здоровье" заработал по-новому

Автопоезд "Здоровье", который не первый год ездит по отдаленным городам и селам Алтайского края, перешел на новый формат работы. Теперь все пациенты проходят трехуровневую систему обследования и сопровождения.
Первыми почувствовали на себе новшества жители Ребрихинского и Панкрушихинского районов. Как рассказали в региональном Минздраве, на первом этапе пациенты теперь проходят скрининговый осмотр на местах — в местных ЦРБ, ФАПах и Центрах здоровья.
На втором этапе лечащие врачи выписывают направления к узким специалистам, которые приедут в населенный пункт вместе с автопоездом "Здоровье". Его проходят те, кому диагноз поставить не удалось или возникли подозрения на более серьезные заболевание.
На третьем этапе уже городские высококвалифицированные врачи осматривают больного, назначают лечение и, в случае необходимости, дают направление в узкопрофильные медицинские учреждения.
В этот раз в Ребрихинском и Панкрушихинском районах врачи автопоезда обследовали 347 человек, провели около 500 исследований, 74 человека были направлены на дообследование в Диагностический центр Алтайского края.
Раньше на прием к бригаде медиков автопоезда приходили в основном первичные больные. В связи с этим время постановки диагноза и необходимых обследований могло затянуться.
В профильном ведомстве подчеркивают, что осмотры охватывают максимум населения, особое внимание уделяется жителям небольших и отдаленных населенных пунктов, кто не всегда может добраться до райцентра.
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