Здоровье

Алтайский депутат Герасименко объяснил, зачем нужен закон о медицинских изделиях

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Сегодня, 17:30.
Здоровье

Депутат Государственной Думы РФ от Алтайского края Николай Герасименко выразил уверенность, что принятие закона об обращении медицинских изделий поможет сократить зависимость страны от иностранных производителей.

Медицина. Здоровье. Шприц.
Медицина. Здоровье. Шприц. Фото : СС0.

Как сообщили altapress.ru в пресс-службе думца, Герасименко, на круглом столе "Совершенствование законодательства в области государственного регулирования обращения медицинских изделий в РФ" в Москве, рассказал, что одна из острых проблем сегодня — несовершенство нормативно-правовой базы. В частности, отсутствие федерального закона, регулирующего обращение медицинских изделий. Из-за этого сегодня есть ряд противоречий между нормативными актами, до сих пор нет единой терминологии и нормальной классификации медицинских изделий.

Все эти причины провоцируют то, что, несмотря на огромный потенциал, медицинская промышленность в России, занимает очень скромное место в структуре ВВП — около 6%. В настоящее время доля российских компаний на отечественном рынке — менее 25%. В то время доля иностранных компаний в отдельных сегментах, особенно в высокотехнологичных, приближается к 100%.

Николай Герасименко,
депутат Госдумы от Алтайского края:

Первый подобный законопроект об обращении медизделий был написан еще в 90-х годах. Однако ни он, ни последующие его варианты так и не дошли до Госдумы. В этот раз, я надеюсь, все получится. Правда, при принятии нужно будет учитывать общие для членов Евразийского экономического союза правила регулирования.

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