Алтайский депутат Герасименко объяснил, зачем нужен закон о медицинских изделиях

Как сообщили altapress.ru в пресс-службе думца, Герасименко, на круглом столе "Совершенствование законодательства в области государственного регулирования обращения медицинских изделий в РФ" в Москве, рассказал, что одна из острых проблем сегодня — несовершенство нормативно-правовой базы. В частности, отсутствие федерального закона, регулирующего обращение медицинских изделий. Из-за этого сегодня есть ряд противоречий между нормативными актами, до сих пор нет единой терминологии и нормальной классификации медицинских изделий.

Все эти причины провоцируют то, что, несмотря на огромный потенциал, медицинская промышленность в России, занимает очень скромное место в структуре ВВП — около 6%. В настоящее время доля российских компаний на отечественном рынке — менее 25%. В то время доля иностранных компаний в отдельных сегментах, особенно в высокотехнологичных, приближается к 100%.

Николай Герасименко,

депутат Госдумы от Алтайского края: