Алтайский депутат Герасименко объяснил, зачем нужен закон о медицинских изделиях

Депутат Государственной Думы РФ от Алтайского края Николай Герасименко выразил уверенность, что принятие закона об обращении медицинских изделий поможет сократить зависимость страны от иностранных производителей.
Как сообщили altapress.ru в пресс-службе думца, Герасименко, на круглом столе "Совершенствование законодательства в области государственного регулирования обращения медицинских изделий в РФ" в Москве, рассказал, что одна из острых проблем сегодня — несовершенство нормативно-правовой базы. В частности, отсутствие федерального закона, регулирующего обращение медицинских изделий. Из-за этого сегодня есть ряд противоречий между нормативными актами, до сих пор нет единой терминологии и нормальной классификации медицинских изделий.
Все эти причины провоцируют то, что, несмотря на огромный потенциал, медицинская промышленность в России, занимает очень скромное место в структуре ВВП — около 6%. В настоящее время доля российских компаний на отечественном рынке — менее 25%. В то время доля иностранных компаний в отдельных сегментах, особенно в высокотехнологичных, приближается к 100%.
Николай Герасименко,
депутат Госдумы от Алтайского края:
Первый подобный законопроект об обращении медизделий был написан еще в 90-х годах. Однако ни он, ни последующие его варианты так и не дошли до Госдумы. В этот раз, я надеюсь, все получится. Правда, при принятии нужно будет учитывать общие для членов Евразийского экономического союза правила регулирования.
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