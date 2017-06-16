Алтайский думец Елыкомов рассказал, как собираются делать "электронную медицинскую карточку"

Депутат Госдумы от Алтайского края, экс-главврач краевой больницы Валерий Елыкомов рассказал altapress.ru, как планируется создать единые базы медицинских данных, т.н. телемедицины.
Сейчас медицинские учреждения одного региона работают только через корпоративные сети, передавая данные ОМС и другие общие сведения. Но медикам нужны коммуникации и между территориями. Специалисты решают, как можно максимально эффективно организовать процесс обмена данными о пациенте, не нарушая при этом закон о персональных данных.
Валерий Елыкомов,
депутат ГД от Алтайского края:
Предварительно участники заседания решили, что можно было бы привязать к коду закрытой медицинской информации номер СНИЛС, так как он на протяжении всей жизни у человека один. Соответственно, по нему можно будет находить данные. Но при этом необходимо определить: пациент будет допускать врача до информации или ответственные врачи должны сами иметь к ней доступ. Здесь, по мнению алтайского депутата, уже встает принципиальный вопрос идентификации.
С одной стороны, эта система может работать по образцу биометрическх паспортов. Это может быть разрешительная система по отпечатку пальца или сканированию сетчатки.
С другой стороны, начинать нужно все поэтапно, а "не валить в одну кучу", уверен Валерий Елыкомов. В итоге он предложил оптимальное решение: для начала попробовать создать архивы сложных изображений, которые выполняются на высокотехнологичном оборудовании и попробовать создать мощный сервер, благодаря которому можно этими данными обмениваться.
По мнению депутата, такой подход вполне реален, если начать его реализацию с руководителей медицинских учреждений – ответственных сотрудников, имеющих доступ к информации. На первом этапе можно создать единую базу без отпечатков пальцев и сканирования сетчатки. Самое главное договориться, кто отвечает за информацию. Возможно, для начала гарантией конфиденциальности станет электронная подпись. После того, как эта система будет отработана в отдельных регионах, можно действовать дальше и заняться уже созданием единого информационного поля медучреждений всей страны.
Валерий Елыкомов,
депутат ГД от Алтайского края:
В Алтайском крае на сегодняшний день в рамках сосудистого центра уже есть связь между тяжелой компьютерной техникой. Например, поступил больной, например, в горбольницу №5 с подозрением на инсульт. Сомнение возникло у врача, и он сбрасывает данные по корпоративной сети. Врачи краевой клинической больницы оценивают состояние и при необходимости оказания высокотехнологичной медпомощи забирают пациента к себе. Или в более простых случаях консультируют врача. Пока такой опыт есть только на таком уровне.
В качестве примера депутат привел, что в Алтайском крае в краевой клинической больнице есть электронная амбулаторная карта, но это тоже пока не тот уровень, которого необходимо достичь в перспективе. Поэтому над усовершенствованием закона о телемедицине предстоит еще работать.
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