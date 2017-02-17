Алтайский депутат Госдумы резко высказался против гомеопатии и БАДов

Как высказался депутат, вопросы эффективности применения гомеопатических препаратов неоднократно поднимались в медицинском сообществе. Но однозначного общего мнения по их применению до настоящего времени выработано не было. Сам же г-н Елыкомов заверяет, что, "имея за плечами многолетний опыт работы гематологом, главным врачом, я никогда не покупал в больницы и не рекомендовал больным гомеопатические средства".

Бывший главврач краевой больницы считает, что невозможно прогнозировать эффект от целебной субстанции, разведенной в концентрации действующего вещества от одной десятой до одной пятидесятитысячной.

Валерий Елыкомов,

депутат ГД, фракция "Единая Россия":

Для примера сравним действие гомеопатического препарата и антибиотика в стандартной дозировке. Применение гомеопатического препарата – не только не избавило от инфекции, но еще и вызвало нечувствительность микроба к действующему веществу. А использование лечебной дозы антибиотика позволило в течение 48 часов получить эффект у подавляющего числа больных. Как отследить эффект от гомеопатического средства, если нет возможности оценить данные клинической статистики? В США Федеральная торговая комиссия обязала производителей гомеопатических препаратов сообщать в рекламе и на упаковке препаратов об их неэффективности, а комиссия РАН назвала гомеопатию опасной лженаукой.

Депутат недоумевает, откуда у большого количества россиян уверенность в полезности гомеопатии? Ведь по данным ВЦИОМа от 14 февраля 46% населения нашей страны считают, что гомеопатия помогает.

Валерий Елыкомов,

депутат ГД, фракция "Единая Россия":

На мой взгляд, реклама поставила себе цель спутать следующие понятия: народная медицина, биологические активные добавки к пище (БАДы) и гомеопатические препараты. На пример, вытяжка из травы барвинок (вид вьюна) действует при лейкемии, и об этом старые травники знали, лечили больных и получали временный эффект. В современной фармации из этой субстанции создан лекарственный химиопрепарат — винбластин, который в нужной дозировке в комплексе с другими препаратами может излечить больного лейкемией. Что выберет гематолог для лечения больного? Очевидно, что это будет лекарство с известной дозировкой для минимизации риска развития смертельных осложнений. Поэтому производители БАДов в рекламе, мягко говоря, лукавят, ссылаясь на лечебные непроверенные свойства и, чаще всего, акцентируют внимание на профилактических свойствах, где сложно отследить реальный клинический эффект. Другой разговор – это дорогой и долгий процесс регистрации лекарственного препарата. Для этого нужны специалисты, клинические испытания, проверка препарата на побочные эффекты, в том числе влияние на плод и возникновение аномалий развития. С учетом этого, ряд производителей лекарственных препаратов занимается выпуском БАДов, производство которых, не требует столь строгих условий для выхода на рынок, и в то же время проводит клинические испытания лекарственной субстанции. Но таких производителей мало, дешевле задавить потенциальных потребителей агрессивной рекламой и продавать непроверенное средство с большой выгодой.

На федеральном уровне Валерий Елыкомов предлагает не только запретить применение БАДов и гомеопатических средств в лечебных учреждениях, но и обязать аптеки выделить отдельные витрины для лекарственных препаратов и субстанций с непроверенным клиническим эффектом.

Кстати, коллега г-на Елыкомова по Госдуме, бывший главный санитарный врач страны Геннадий Онищенко недавно заступился за гомеопатов.

Справка

Валерий Елыкомов родился 25 мая 1959 года в городе Майкоп Краснодарского края. Окончил лечебный факультет Алтайского государственного медицинского института, затем Всероссийский заочный финансово-экономический институт по специальности - "менеджмент". Доктор медицинских наук, профессор. Был главврачом Станции переливания крови, председателем комитета администрации региона по здравоохранению, возглавлял краевой кардиологический диспансер.