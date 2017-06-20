Алтайский депутат с осторожностью отнесся к введению возрастного ценза для врачей

Депутат Госдумы от Алтайского края Валерий Елыкомов на пресс-конференции 19 июня сообщил, что применять возрастной ценз к руководителям медорганизаций нужно очень осторожно.
В 2017 году Госдума должна окончательно принять законопроект о введении возрастных ограничений для главврачей. Предварительная планка — 65 лет. Далее занимать пост нельзя, если только учредитель не продлит трудовой контракт с сотрудником до 70 лет по представлению общего собрания (конференции) работников организации.
Валерий Елыкомов,
депутат Госдумы от Алтайского края:
Я считаю, нужен индивидуальный подход. Особенно в сельских больницах, где есть нехватка кадров и просто будет некем заменить главврача-пенсионера.
Ведь кого-то и в 50 лет можно отстранять из-за того, что не справляется с должностными обязанностями, а кто-то и в 75 лет имеет светлый ум и способен принимать верные решения.
Категорически против введения возрастного ценза для главных врачей выступает Российский профсоюз медработников. Их руководитель Михаил Кузьменко заявил Lenta.ru, что если инициативу поддержат, то отечественное здравоохранение потеряет очень много хороших руководителей и напомнил, что "Россия — большая, сомневаюсь, что сразу можно подобрать главного врача, который поедет в отдаленные регионы.
Но, по мнению комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, установление возрастного порога позволит не только омолодить руководящий корпус, но и выстроить более эффективную систему кадровой подготовки.
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