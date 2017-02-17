Алтайский Минздрав пошел на встречу общественникам

В 2017 году Министерство здравоохранения Алтайского края решило продолжить сотрудничество с одной из самых крупных профильных общественных организаций "Алтайским фармацевтическим союзом".
В этом году структуры снова проведут выездные фармконсультации для сотрудников сельских аптек, специалистов ФАПов и сельских амбулаторий, а также ряд научно-практических конференций и семинаров, сообщает краевой Минздрав.
Для пациентов в сотрудничестве регионального Минздрава с "АлтайфармСоюзом" тоже есть преимущества. Во многом силами этой организации в прошлом году в государственных и муниципальных аптеках начали работать мини-смотровые кабинеты - "Уголки здоровья". Там жители Алтайского края могут измерить уровень сахара в крови и давление, определить процентное соотношение жировой ткани, измерить рост, вес и др. Были реализованы и другие крупные совместные с Минздравом региона информационные проекты. Например, фильм по лекарственному обеспечению, который показали на медицинском телевидении "Мед-ТВ". Сотрудничество в этом направлении также продолжат.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.