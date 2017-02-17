Алтайский Минздрав пошел на встречу общественникам

В этом году структуры снова проведут выездные фармконсультации для сотрудников сельских аптек, специалистов ФАПов и сельских амбулаторий, а также ряд научно-практических конференций и семинаров, сообщает краевой Минздрав.

Для пациентов в сотрудничестве регионального Минздрава с "АлтайфармСоюзом" тоже есть преимущества. Во многом силами этой организации в прошлом году в государственных и муниципальных аптеках начали работать мини-смотровые кабинеты - "Уголки здоровья". Там жители Алтайского края могут измерить уровень сахара в крови и давление, определить процентное соотношение жировой ткани, измерить рост, вес и др. Были реализованы и другие крупные совместные с Минздравом региона информационные проекты. Например, фильм по лекарственному обеспечению, который показали на медицинском телевидении "Мед-ТВ". Сотрудничество в этом направлении также продолжат.