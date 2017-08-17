Алтайский минздрав рассказал, когда и какими вакцинами сделает прививки от гриппа

В Алтайском крае уже 22 августа начнется предсезонная прививочная кампания по иммунизации населения против гриппа. По информации регионального минздрава, в 2017 году общий план прививок составит 1038,89 тыс. человек, в том числе детей — 209,1 тыс. человек.
Прививочная кампания продлится 10 недель и завершится к 31 октября. При вакцинации будет применяться только отечественная вакцина СОВИГРИПП. Без консерванта — для детей с 6 мес. жизни, с консервантом — для взрослых.
По заверениям врачей, эффективность иммунизации современными противогриппозными вакцинами составляет 70-90% и зависит как от конкретной вакцины, условии ее хранения и транспортировки, так и от эпидемиологической обстановки в конкретное время. То есть вероятность того, что привитой ребенок заболеет гриппом, все же сохраняется, но при этом переболеет он им в легкой форме и без развития осложнений.
Когда придет противогриппозная вакцина в Алтайский край:
1. "Совигрипп" — для детей (114,55 тыс. доз), ожидаемая поставка — до 22 августа 2017 года.
2. "Совигрипп" — для взрослого населения (405,5 тыс. доз), ожидаемая поставка — до 29 августа 2017 года.
3. "Совигрипп" — для детей (114,55 тыс. доз), ожидаемая поставка — до 20 сентября 2017 года.
4. "Совигрипп" — для взрослого населения (405,5 тыс. доз), ожидаемая поставка — до 20 сентября 2017 года.
5. "Совигрипп" — для взрослого населения (18,79 тыс. доз), ожидаемая поставка — до 15 октября 2017 года.
Дополнительно в Алтайском крае формируется запас противогриппозных вакцин в негосударственной компании АСКО-МЕД — 20 000 доз:
- Инфлювак (Нидерланды);
- Ваксигрипп (Франция);
- Гриппол-плюс (Россия).
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