Алтайский опыт по поддержке сельских врачей хотят взять на вооружение в России

Спикер отметила, что в ближайшее время Совфед планирует перейти к программе "Сельский фельдшер", которая станет не менее эффективной, чем программа "Сельский доктор". За последние пять лет именно благодаря этой инициативе свыше 22 тысяч врачей пришли работать в села.

Изначально региональная программа поддержки фельдшеров, которые приехали работать в село, была принята именно в Алтайском крае в 2014 году. Из краевого бюджета специалисты, уезжающие в село, начали получать единовременную выплату в размере 500 тысяч рублей.

Уже в 2015 году опыт региона был представлен как удачный пример развития медицины на селе. В 2017 году подобную проект воплотят в жизнь уже в нескольких десятках субъектов РФ.

На сегодня общая нехватка медработников в России составляет около 40 тысяч специалистов. Чтобы исправить ситуацию, государство готово использовать финансовые методы стимулирования, которые и предусматривает "Сельский фельдшер".