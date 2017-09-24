Американские ученые назвали ожирение новым курением

В Техасской школе здоровья (Texas A and M School of Public Health) сравнили количество людей ежегодно умирающих от курения и ожирения. Во время этого исследования ученые пришли к выводу, что ожирение стало "новым курением" по своему негативного воздействию на жизнь и здоровье людей.
Как отметили исследователи, курение и ожирение, никого напрямую не убивают, но к летальному исходу приводят болезни, вызываемые ими. В частности, табакокурение приводит к раку легких, а ожирение к болезням сердца, диабету или инсульту.
Согласно статистики, на Земле количество курящих уменьшается и составляет около 15% взрослого населения, в то время как количество людей с ожирением увеличивается. Ученые отмечают, что одной из главных причин ожирения является сидячий образ жизни. Однако это не значит, что при сидячем образе жизни человеку каждый вечер следует пробегать большие дистанции. Медики советуют делать непродолжительные зарядки каждый день, пишет Oane.ws.
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