Английские исследователи сказали, что лекарство от рака растет в Сибири

Исследователи из Центра Джона Иннеса (Великобритания) установили, что эффективным средством в лечении рака и болезней печени может стать обычное растение шлемник байкальский (Scutellaria baicalensis). Также они узнали, что шлемник давно применяется в китайской народной медицине в борьбе с онкологией, пишет "Экология Севера".
Это растение растет в Восточной и Западной Сибири, на Алтае и в Монголии.
В корнях шлемника байкальского есть органические вещества — флавоны. Они оказывают не только противовирусное и антиоксидантное действия, но и способны убивать злокачественные раковые клетки, оставляя здоровые клетки нетронутыми.
Эксперименты на подопытных животных это доказали. В новом исследовании химики шаг за шагом изучали всевозможные биохимические реакции, которые могут играть роль в синтезе действующих веществ. Ученые выяснили, что одним из их строительных блоков является хризин, который часто применяется для восстановления гормонального баланса. Это соединение также обладает рядом противоопухолевых свойств.
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