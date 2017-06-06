Здоровье

Английские исследователи сказали, что лекарство от рака растет в Сибири

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Сегодня, 18:54.
Здоровье

Исследователи из Центра Джона Иннеса (Великобритания) установили, что эффективным средством в лечении рака и болезней печени может стать обычное растение шлемник байкальский (Scutellaria baicalensis). Также они узнали, что шлемник давно применяется в китайской народной медицине в борьбе с онкологией, пишет "Экология Севера".

Обь. Луг. Кони.
Обь. Луг. Кони. Фото : Настасья Коваленко.

Это растение растет в Восточной и Западной Сибири, на Алтае и в Монголии.

В корнях шлемника байкальского есть органические вещества — флавоны. Они оказывают не только противовирусное и антиоксидантное действия, но и способны убивать злокачественные раковые клетки, оставляя здоровые клетки нетронутыми.

Эксперименты на подопытных животных это доказали. В новом исследовании химики шаг за шагом изучали всевозможные биохимические реакции, которые могут играть роль в синтезе действующих веществ. Ученые выяснили, что одним из их строительных блоков является хризин, который часто применяется для восстановления гормонального баланса. Это соединение также обладает рядом противоопухолевых свойств.

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