Английские исследователи сказали, что лекарство от рака растет в Сибири

Это растение растет в Восточной и Западной Сибири, на Алтае и в Монголии.

В корнях шлемника байкальского есть органические вещества — флавоны. Они оказывают не только противовирусное и антиоксидантное действия, но и способны убивать злокачественные раковые клетки, оставляя здоровые клетки нетронутыми.

Эксперименты на подопытных животных это доказали. В новом исследовании химики шаг за шагом изучали всевозможные биохимические реакции, которые могут играть роль в синтезе действующих веществ. Ученые выяснили, что одним из их строительных блоков является хризин, который часто применяется для восстановления гормонального баланса. Это соединение также обладает рядом противоопухолевых свойств.