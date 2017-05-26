Здоровье

Барнаул атаковали комары и мошки. Как спасаться?

772
Сегодня, 12:22.
Здоровье

Жители Барнаула отмечают появление небывалого количества злобных мошек и комаров. Читатели altapress.ru жалуются, что вечером невозможно выйти на улицу, а владельцы дачных участков утверждают, что в этом году после укусов остаются ранки и отеки.

Насекомое ужалило барнаульца.
Насекомое ужалило барнаульца .Фото : vk.com/barneos22.
1 Откуда берутся комары?

По словам биолога, преподавателя Алтайского государственного университета Ирины Кудряшовой, снежная не холодная зима и влажное теплое лето — причина огромного количества комаров. Если в пойме Оби осталось много водоемов, то комары откладывают там личинки и уже через несколько дней новый рой летит "в бой". Помешать этому могут только сильный ветер, засушливая погода и заморозки.

Комары любят теплую погоду — около 16 градусов и высокую влажность (примерно 80-90%). Поэтому больше всего комаров на берегах водоемов и лугах. При температуре воздуха выше 28 градусов активность насекомых значительно снижается.

За лето в нашей местности вырастает 3-4 поколения комаров.

2 Можно ли от них избавиться?

Можно обработать дачный участок или землю рядом с домом. В краевом Центре гигиены и эпидемиологии обработка участка размером 6 соток от комаров стоит 1320 рублей. Если участок за чертой Барнаула, дополнительно оплачивается дорога туда-обратно — 24 руб/км.

Однократной обработки, как правило, хватает на все лето (важно, чтобы после обработки 2-3 дня не было осадков). Повторная обработка может понадобиться, если участок находится рядом с водоемом, так как выплод комаров в теплое и влажное лето происходит регулярно. На время обработки участок нужно освободить от детей, людей с хроническими заболеваниями, животных.

Сотрудники центра эпидемиологии предупредили, что заявок в этом году много. Обработку можно заказать и в частных компаниях. Ее стоимость - от 700 до 1500 рублей.

Наслаждайтесь отдыхом без комаров и мошек.
Наслаждайтесь отдыхом без комаров и мошек
3 А если обработать участок самостоятельно?

Да, это можно сделать инсектицидными препаратами. Самые распространенные средства — "Цифокс" и "Медилис-Ципер". Они уничтожают не только самих комаров, но и их личинок, мух, муравьев, блох и клещей.

Препараты выпускаются в пластиковых и стеклянных флаконах объемом от 10 до 250 мл. Их нужно развести с водой строго по инструкции и обработать участок. Токсичность препаратов относится к третьему классу опасности и характеризуется как умеренно-опасная для человека и животных

Обработка проводится при безветренной погоде и благоприятном метеопрогнозе (отсутствие осадков) на ближайшие три дня. Пожалуй, самый большой ее минус — собирать урожай на обработанной территории можно не раньше, чем через 40 дней.

4 Что еще предлагают в Барнауле?

Можно купить специальный прибор. Он основан на привлечении насекомых ультрафиолетовым излучением (2 УФ-лампы с повышенной эффективностью. Мощность каждой лампы 8 Вт). Когда насекомое подлетает через сетку к "привлекательной" лампе, то оно погибает. Вес прибора 2 кг. Цена: от 4500 до 5500 руб.

5 Чем опасны укусы комаров и мошек?

Даже если вы не подвержены аллергическим реакциям, иногда от укуса может развиться отек Квинке, который опасен для жизни. В любом случае, если место укуса сильно опухло и болит, нужно обратиться к врачу.

6 Как спастись от комаров дома?

Самое универсальное средство — фумигатор. Он не опасен для человека. Но нужно соблюдать несложные правила: если в инструкции написано, что включать его можно только на несколько часов, то нельзя, чтобы аппарат работал всю ночь. Концентрация ядовитых веществ к утру может стать опасной даже для человека.

Отрицательно действуют фумигаторы на холоднокровных животных: рыбок, ящериц, черепах. Их нужно перенести в другую комнату. Собакам и кошкам аппарат не страшен.

Если в доме есть дети до года или беременные женщины, то лучше купить детские фумигаторы, в которых доза отравляющих веществ гораздо ниже.

По подсчетам специалистов, примерно у 12% людей инсектициды (отравляющие вещества) вызывают аллергию, независимо от названия и дозы. Если вы пользуетесь фумигатором — следите за самочувствием. Если заболит голова, появятся неожиданные высыпания на коже, заложенность носа или першение в горле, то лучше отказаться от прибора.

Также можно:

  • использовать москитные сетки;
  • носить одежду из плотной ткани, которую комары не смогут проткнуть своим хоботком;
  • купить специальные наклейки на одежду и браслеты;
  • пользоваться "отпугивателями" — репеллентами и народными средствами (но наносить их на одежду и кожу можно не чаще 3-4 раз в день).
Комар на коже человека.
Комар на коже человека.
7 Чего боятся комары?

Есть ароматы, которые пугают комаров. Если немного соответствующего эфирного масла нанести на кожу, одежду, поставить емкости с "неприятными" растениями для комаров растениями в помещении, то докучать они будут гораздо меньше.

Запахи-репелленты:

  • базилик;
  • анис;
  • эвкалипт;
  • кедр;
  • валериана;
  • гвоздика;
  • бузина;
  • можжевельник;
  • герань;
  • мелисса;
  • тимьян;
  • лимонник;
  • ваниль;
  • чайное дерево;
  • цветки черемухи;
  • полынь;
  • камфора.

Если нет аромолампы, то эфирное масло можно разбавить водой и нагреть на сковородке — запах распространится по всему дому и комары улетят. Также можно залить экстракт эвкалипта, чайного дерева или кедра в емкость для жидкости в фумигаторе, а не покупать новый сменный блок.

В "тест-драйве" средств от комаров участвовали пять препаратов.
В "тест-драйве" средств от комаров участвовали пять препаратов.
8 Какие есть народные средства от комаров?
  • свиное сало;
  • рыбий жир;
  • ванилин (развести пакетик в стакане воды, но эффект от него краткосрочный)
  • сок из крапивы;
  • мазь "Вьетнамская звездочка".

Ими нужно намазать открытые участки кожи.

9 Что делать, чтобы место укуса не чесалось?
  • взять сок обычного алоэ — растения, которое у многих есть дома. Срезать лист, выдавить сок и обильно смазать им место укуса.
  • медики рекомендуют использовать "Фенистил-гель" или "Псило-бальзам".
Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Правила комментирования

Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.

Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.

Загрузка системы комментирования...
Новости партнеров
© 2001-2017 Издательский дом «Алтапресс»
Пользовательское соглашение | Условия комментирования | Городской справочник | Подать объявление
Категория информационной продукции 18+
Администрирование сайта ООО «Алтапресс-сервис»
Рейтинг@Mail.ru Система Orphus