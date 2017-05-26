Барнаул атаковали комары и мошки. Как спасаться?

2 Можно ли от них избавиться?

Можно обработать дачный участок или землю рядом с домом. В краевом Центре гигиены и эпидемиологии обработка участка размером 6 соток от комаров стоит 1320 рублей. Если участок за чертой Барнаула, дополнительно оплачивается дорога туда-обратно — 24 руб/км.

Однократной обработки, как правило, хватает на все лето (важно, чтобы после обработки 2-3 дня не было осадков). Повторная обработка может понадобиться, если участок находится рядом с водоемом, так как выплод комаров в теплое и влажное лето происходит регулярно. На время обработки участок нужно освободить от детей, людей с хроническими заболеваниями, животных.

Сотрудники центра эпидемиологии предупредили, что заявок в этом году много. Обработку можно заказать и в частных компаниях. Ее стоимость - от 700 до 1500 рублей.