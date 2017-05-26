Барнаул атаковали комары и мошки. Как спасаться?

Жители Барнаула отмечают появление небывалого количества злобных мошек и комаров. Читатели altapress.ru жалуются, что вечером невозможно выйти на улицу, а владельцы дачных участков утверждают, что в этом году после укусов остаются ранки и отеки.
По словам биолога, преподавателя Алтайского государственного университета Ирины Кудряшовой, снежная не холодная зима и влажное теплое лето — причина огромного количества комаров. Если в пойме Оби осталось много водоемов, то комары откладывают там личинки и уже через несколько дней новый рой летит "в бой". Помешать этому могут только сильный ветер, засушливая погода и заморозки.
Комары любят теплую погоду — около 16 градусов и высокую влажность (примерно 80-90%). Поэтому больше всего комаров на берегах водоемов и лугах. При температуре воздуха выше 28 градусов активность насекомых значительно снижается.
За лето в нашей местности вырастает 3-4 поколения комаров.
Можно обработать дачный участок или землю рядом с домом. В краевом Центре гигиены и эпидемиологии обработка участка размером 6 соток от комаров стоит 1320 рублей. Если участок за чертой Барнаула, дополнительно оплачивается дорога туда-обратно — 24 руб/км.
Однократной обработки, как правило, хватает на все лето (важно, чтобы после обработки 2-3 дня не было осадков). Повторная обработка может понадобиться, если участок находится рядом с водоемом, так как выплод комаров в теплое и влажное лето происходит регулярно. На время обработки участок нужно освободить от детей, людей с хроническими заболеваниями, животных.
Сотрудники центра эпидемиологии предупредили, что заявок в этом году много. Обработку можно заказать и в частных компаниях. Ее стоимость - от 700 до 1500 рублей.
Да, это можно сделать инсектицидными препаратами. Самые распространенные средства — "Цифокс" и "Медилис-Ципер". Они уничтожают не только самих комаров, но и их личинок, мух, муравьев, блох и клещей.
Препараты выпускаются в пластиковых и стеклянных флаконах объемом от 10 до 250 мл. Их нужно развести с водой строго по инструкции и обработать участок. Токсичность препаратов относится к третьему классу опасности и характеризуется как умеренно-опасная для человека и животных
Обработка проводится при безветренной погоде и благоприятном метеопрогнозе (отсутствие осадков) на ближайшие три дня. Пожалуй, самый большой ее минус — собирать урожай на обработанной территории можно не раньше, чем через 40 дней.
Можно купить специальный прибор. Он основан на привлечении насекомых ультрафиолетовым излучением (2 УФ-лампы с повышенной эффективностью. Мощность каждой лампы 8 Вт). Когда насекомое подлетает через сетку к "привлекательной" лампе, то оно погибает. Вес прибора 2 кг. Цена: от 4500 до 5500 руб.
Даже если вы не подвержены аллергическим реакциям, иногда от укуса может развиться отек Квинке, который опасен для жизни. В любом случае, если место укуса сильно опухло и болит, нужно обратиться к врачу.
Самое универсальное средство — фумигатор. Он не опасен для человека. Но нужно соблюдать несложные правила: если в инструкции написано, что включать его можно только на несколько часов, то нельзя, чтобы аппарат работал всю ночь. Концентрация ядовитых веществ к утру может стать опасной даже для человека.
Отрицательно действуют фумигаторы на холоднокровных животных: рыбок, ящериц, черепах. Их нужно перенести в другую комнату. Собакам и кошкам аппарат не страшен.
Если в доме есть дети до года или беременные женщины, то лучше купить детские фумигаторы, в которых доза отравляющих веществ гораздо ниже.
По подсчетам специалистов, примерно у 12% людей инсектициды (отравляющие вещества) вызывают аллергию, независимо от названия и дозы. Если вы пользуетесь фумигатором — следите за самочувствием. Если заболит голова, появятся неожиданные высыпания на коже, заложенность носа или першение в горле, то лучше отказаться от прибора.
Также можно:
- использовать москитные сетки;
- носить одежду из плотной ткани, которую комары не смогут проткнуть своим хоботком;
- купить специальные наклейки на одежду и браслеты;
- пользоваться "отпугивателями" — репеллентами и народными средствами (но наносить их на одежду и кожу можно не чаще 3-4 раз в день).
Есть ароматы, которые пугают комаров. Если немного соответствующего эфирного масла нанести на кожу, одежду, поставить емкости с "неприятными" растениями для комаров растениями в помещении, то докучать они будут гораздо меньше.
Запахи-репелленты:
- базилик;
- анис;
- эвкалипт;
- кедр;
- валериана;
- гвоздика;
- бузина;
- можжевельник;
- герань;
- мелисса;
- тимьян;
- лимонник;
- ваниль;
- чайное дерево;
- цветки черемухи;
- полынь;
- камфора.
Если нет аромолампы, то эфирное масло можно разбавить водой и нагреть на сковородке — запах распространится по всему дому и комары улетят. Также можно залить экстракт эвкалипта, чайного дерева или кедра в емкость для жидкости в фумигаторе, а не покупать новый сменный блок.
- свиное сало;
- рыбий жир;
- ванилин (развести пакетик в стакане воды, но эффект от него краткосрочный)
- сок из крапивы;
- мазь "Вьетнамская звездочка".
Ими нужно намазать открытые участки кожи.
- взять сок обычного алоэ — растения, которое у многих есть дома. Срезать лист, выдавить сок и обильно смазать им место укуса.
- медики рекомендуют использовать "Фенистил-гель" или "Псило-бальзам".
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