Барнаул станет вторым городом Сибири, где будут проводить омоложение стволовыми клетками

С начала лета в одном из барнаульских медицинских центров начнут оказывать услуги по омоложению стволовыми клетками — SPRS-терапии . Барнаул станет вторым городом в Сибирском федеральном округе, где появится такая процедура.
Как пояснил altapress.ru Евгений Языков,директор медцентра "Парк здоровья", SPRS-терапия — это единственная одобренная в России технология коррекции возрастных изменений кожи. Она основана на введении пациенту собственных культивированных фибробластов — своих же клеток кожи. Разрешение на ее применение в России было выдано Росздравнадзором в 2010 году. Долгое время процедура была доступна только состоятельным людям.
По утверждению экспертов, этот революционный метод не только корректирует визуальные дефекты кожи, но и восстанавливает ее на уровне ее микроструктуры. Одно из больших преимуществ SPRS-терапии состоит в том, что риск аллергических реакций и других побочных эффектов сведен к минимуму, так как используются только собственные клетки кожи человека.
Евгений Языков,
врач дерматовенеролог-косметолог, директор медицинского центра "Парк здоровья":
Из небольшого фрагмента кожи диаметром 4 мм, который берут из заушной области пациента, выделяют фибробласты – клетки кожи, вырабатывающие необходимые для ее молодости вещества: коллаген, эластин, гиалуроновую кислоту. Ранку заклеивают пластырем и она заживает самостоятельно в течение нескольких дней.
Затем клетки несколько недель культивируют, наращивают и в итоге делают суспензию для иньекций. Их и делают пациенту. Это не дешево, но эффект очень долгий.
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