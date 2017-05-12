Барнаул станет вторым городом Сибири, где будут проводить омоложение стволовыми клетками

Как пояснил altapress.ru Евгений Языков,директор медцентра "Парк здоровья", SPRS-терапия — это единственная одобренная в России технология коррекции возрастных изменений кожи. Она основана на введении пациенту собственных культивированных фибробластов — своих же клеток кожи. Разрешение на ее применение в России было выдано Росздравнадзором в 2010 году. Долгое время процедура была доступна только состоятельным людям.

По утверждению экспертов, этот революционный метод не только корректирует визуальные дефекты кожи, но и восстанавливает ее на уровне ее микроструктуры. Одно из больших преимуществ SPRS-терапии состоит в том, что риск аллергических реакций и других побочных эффектов сведен к минимуму, так как используются только собственные клетки кожи человека.

Евгений Языков,

врач дерматовенеролог-косметолог, директор медицинского центра "Парк здоровья":