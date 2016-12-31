Барнаульские врачи рассказали где получить медицинскую помощь в новогодние праздники

В случая ухудшения состояния здоровья вы можете вызвать участкового врача по номеру телефона регистратуры поликлиники.

Для оказания экстренной медицинской помощи можно обратиться в службу скорой медицинской помощи по тел.: 030 или 112. Бригада скорой медицинской помощи доставит вас в медицинское учреждение по профилю оказания медицинской помощи.

В медицинских учреждениях региона врачи будут дежурить по графику в ежедневном режиме. Кроме того, на праздничные дни все медицинские учреждения обеспечены достаточным запасом медицинских средств и лекарственных средств.

С острой зубной болью взрослых смогут круглосуточно принять в дежурной стоматологической поликлинике №2 (ул. Попова, 6), детей - в поликлинике №2 (ул. А. Петрова, 215).

Травмпункт в детской поликлинике № 9 (ул. Георгиева, 13) будет работать ежедневно до 22 часа, после указанного времени нужно обращаться в детское травматологическое отделение больницы №12 (ул. Малахова, 53).

Травмпункты по оказанию помощи взрослым пациентам работают круглосуточно.

Адреса и телефоны барнаульских травмпунктов:

травмпункт при горбольнице № 8 (травма глаза) – ул. Петра Сухова, 13, тел. (3852) 75-24-62;

травмпункт при горбольнице № 1 – пр. Комсомольский, 73 (корпус 2), тел. (3852) 24-58-62;

травмпункт при горбольнице № 11 – ул. Малахова, 51, тел. (3852) 40-06-49;

травмпункт при городской поликлинике № 1 – ул. Интернациональная, 62, тел. (3852) 35-40-14;

травмпункт при городской поликлиннике№ 9 – ул. Георгиева. 51, тел. (3852) 47-77-26;

травмункт при городской больнице № 2 г. Бийска

травмпункт при Центральной городской больнице г. Бийска, ул. Садовая, 210

травмпункт при городской больнице № 1 г. Рубцовска, ул. Оросительная, 217