Барнаульцы смогут бесплатно показать свои родинки специалистам

В день борьбы с меланомой (раком кожи), 22 мая в Барнауле каждый желающий сможет бесплатно обследовать родинки и родимые пятна на рак. Как сообщает региональный минздрав, такую акцию в регионе проведут уже в седьмой раз.
В этот день ведущие дерматологи Барнаула будут принимать всех желающих в 11 поликлиниках в разных районах города. Правда, предварительно нужно записаться — через регистратуру, на сайте поликлиники в Интернете или по телефону.
Само обследование достаточно простое. С помощью лупы или специального микроскопа врач легко определяет: опасна родинка или нет. Алтайский край присоединился к акции в 2010 году. За это время удалось осмотреть больше 300 пациентов. У нескольких были выявлены признаки меланомы. Все они получили направление к онкологу.
Врачи называют меланому одной из самых опасных опухолей. Она развивается очень быстро и дает множественные метастазы. По статистике минздрава, из-за позднего обнаружения четырех из десяти заболевших спасти не удается. При ранней диагностике и своевременном лечении смертность сокращается до одного случая из десяти.
Единый телефон для записи на диагностику меланомы: 8-800-2000-345
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