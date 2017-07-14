Барнаульцы все чаще готовы платить за знания о правильной еде

В Барнауле ДНК-исследование "Нутритест" проводят в частных клиниках "Антуриум", "Кристалл", "Парк здоровья" и некоторых других. Его стоимость от 7 до 15 тыс. рублей. Сдается анализ один раз в жизни, так как показатели постоянны и с годами не меняются. Ключевой биоматериал для исследования — слюна.

Доктор Евгений Языков пояснил, что ДНК-тест выявляет особенности метаболизма и способность терять или набирать вес. По его результатам врач-диетолог может подобрать индивидуальный режим питания и написать подробный план, в котором учитывается объем порций и процентное соотношение белков, жиров и углеводов. По мнению специалистов, набор или потеря веса на 60% зависят от генетической предрасположенности человека. И чтобы понять, какая диета будет наиболее эффективной и какие физические нагрузки нужны, необходимо просто учитывать генетические особенности человека.

Евгений Языков,

главный врач медицинского центра "Парк здоровья":

В Москве, Новосибирске, Красноярске нутритест делают уже давно. В Барнауле он только набирает популярность. Люди начинают ответственнее относиться к своему здоровью и, естественно, хотят знать что они едят и какие продукты им лучше употреблять. На это исследование приходят, в основном, женщины от 20 до 40 лет, которые ведут активный образ жизни.

Эксперт полагает, что в ближайшее время барнаульцы с достатком пойдут и на другое исследование — генетический анализ на предрасположенность к тем или иным заболеваниям. Его стоимость — от 15 тыс. рублей.