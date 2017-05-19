Более 100 барнаульцев познакомились с куклой-курильщицей и примерили жировой фартук

В частности, как сообщают в ведомстве, почти 130 человек посмотрели на куклу-курильщицу, внутри которой по пробирке стекали капли смолы и вредных веществ, появившиеся только после одной затяжки.

Также желающие смогли примерить интерактивные очки, которые помогают понять состояние человека во время опьянения и жировой "фартук", показывающий насколько может быть тяжело людям с лишним весом.

Параллельно этим мастер-классам, специалисты Центра медпрофилактики рассказали участникам мероприятия как поддерживать нормальное давление, составили правильную пирамиду питания, а известная спортсменка-дзюдоистка Ирина Громова сделала вместе со всеми зарядку. В конце акции организаторы показали флэшмоб по скандинавской ходьбе.

Справка

В 2016 году в Алтайском крае 23,8% взрослого населения страдали заболеваниями, связанными с повышенным артериальным давлением. В целом, число гипертоников за год увеличилось на 40 тыс. человек.