Более 100 барнаульцев познакомились с куклой-курильщицей и примерили жировой фартук

В Барнауле около ТРЦ "Сити" региональный минздрав и студенты-медики провели необычную акцию. В рамках Дня борьбы с гипертонией они предложили горожанам испытать на себе, как пагубно влияют на давление вредные привычки.
В частности, как сообщают в ведомстве, почти 130 человек посмотрели на куклу-курильщицу, внутри которой по пробирке стекали капли смолы и вредных веществ, появившиеся только после одной затяжки.
Также желающие смогли примерить интерактивные очки, которые помогают понять состояние человека во время опьянения и жировой "фартук", показывающий насколько может быть тяжело людям с лишним весом.
Параллельно этим мастер-классам, специалисты Центра медпрофилактики рассказали участникам мероприятия как поддерживать нормальное давление, составили правильную пирамиду питания, а известная спортсменка-дзюдоистка Ирина Громова сделала вместе со всеми зарядку. В конце акции организаторы показали флэшмоб по скандинавской ходьбе.
Справка
В 2016 году в Алтайском крае 23,8% взрослого населения страдали заболеваниями, связанными с повышенным артериальным давлением. В целом, число гипертоников за год увеличилось на 40 тыс. человек.
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