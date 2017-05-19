Здоровье

Более 100 барнаульцев познакомились с куклой-курильщицей и примерили жировой фартук

59
Сегодня, 17:22.
Здоровье

В Барнауле около ТРЦ "Сити" региональный минздрав и студенты-медики провели необычную акцию. В рамках Дня борьбы с гипертонией они предложили горожанам испытать на себе, как пагубно влияют на давление вредные привычки.

Модель сердца.
Модель сердца. Фото : СС0.

В частности, как сообщают в ведомстве, почти 130 человек посмотрели на куклу-курильщицу, внутри которой по пробирке стекали капли смолы и вредных веществ, появившиеся только после одной затяжки.

Также желающие смогли примерить интерактивные очки, которые помогают понять состояние человека во время опьянения и жировой "фартук", показывающий насколько может быть тяжело людям с лишним весом.

Параллельно этим мастер-классам, специалисты Центра медпрофилактики рассказали участникам мероприятия как поддерживать нормальное давление, составили правильную пирамиду питания, а известная спортсменка-дзюдоистка Ирина Громова сделала вместе со всеми зарядку. В конце акции организаторы показали флэшмоб по скандинавской ходьбе.

Справка

В 2016 году в Алтайском крае 23,8% взрослого населения страдали заболеваниями, связанными с повышенным артериальным давлением. В целом, число гипертоников за год увеличилось на 40 тыс. человек.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Правила комментирования

Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.

Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.

Загрузка системы комментирования...
Новости партнеров
© 2001-2017 Издательский дом «Алтапресс»
Пользовательское соглашение | Условия комментирования | Городской справочник | Подать объявление
Категория информационной продукции 18+
Администрирование сайта ООО «Алтапресс-сервис»
Рейтинг@Mail.ru Система Orphus