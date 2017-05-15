Больные на голову: почему Алтай оказался в лидерах по суицидам и душевнобольным

Войной не удивить

— Борис Николаевич, почему Алтайский край не первый год держит передовые позиции по психическим расстройствам? Мы вроде спокойные сибиряки, жители экологически чистого региона.

— Для начала нужно рассмотреть причины психических заболеваний. Если говорить о статистике, то есть заболевания, которые, скажем так, даны человеку самой природой непонятно для чего. Число ими страдающих в разных странах и регионах, независимо от расовой принадлежности, времени и природных условий, по соотношению со здоровым населением примерно одинаковое. Например, шизофрения. Где-то 0,5–1% от общего количества людей ею страдают. Так, в Барнауле, где живет около 700 тыс. человек, шизофрения есть у 5–7 тыс. Это как учтенные, так и неучтенные больные. Это не так мало. Хотя эти цифры наш край не выделяют, так как свойственны и другим регионам.

Но в Алтайском крае есть и специ­фические факторы, которые способствуют развитию психических расстройств. Один из них — значительная доля сельского населения, у которого масса социальных и психологических проблем. Отсюда и более высокий уровень алкоголизации и суицидального поведения, чем у городских жителей.

Еще момент — в крае мощная служба помощи больным с непсихотическими расстройствами. Это неврозы и другие пограничные состояния. Отсюда и высокая выявляемость, и их регистрация. Это определенный вклад при определении "лидеров по психическим патологиям" в статистическую копилку, возможно, тоже внесло.

Вы говорите, что мы живем в экологически чистом регионе. Это не так. Не забывайте про Семипалатинский полигон и Чернобыль. Я не открою секрет, если скажу, что, по данным экологов, через Алтайский край прошло 50 ядерных шлейфов. Пострадали не только те, кто находился в зоне воздействия, но и последующие поколения.

— И в чем это проявляется?

— Чем знаменателен 2003 год, помните? В Барнауле неожиданно случилось землетрясение. На следующий день мы начали исследовать его влияние на людей. Так вот, выяснилось, что 17% населения при первом толчке подумали, что началась война либо случился теракт. Еще часть людей решили, что произошла какая-то катастрофа, взрыв. Это говорит о высоком уровне тревожности. То есть никто не удивился. Люди ожидали подсознательно каких-то неприятностей, живя при этом в совершенно мирном городе Барнауле.

Перманентный стресс

— Вы как-то говорили, что в России одними из самых благополучных с точки зрения психического состояния людей были конец 1950-х — начало 1960-х годов. Все как-то всколыхнулись, появились новые товары, жилье, контакты за рубежом — люди увидели другую жизнь. Второй такой период был в конце 1980-х. А что происходит сейчас?

— По психическому состоянию людей наше время похоже на "лихие 90-е". Душа у людей снова болит из-за жизненных обстоятельств, в которых они оказались. Тот самый социальный фон. Почти 30 лет назад я разработал концепцию "Тотальные негативные психологические воздействия". Их очень много: рост цен, увеличение тарифов ЖКХ, низкие пенсии, невыплата зарплат и стипендий, уголовный террор, постоянное чувство угрозы жизни. Все эти тревоги, характерные для 1990-х, сейчас вновь стали актуальными.

Но в современном мире к вышеназванным добавились и другие тревоги: ипотека, повсеместное кредитование, угроза безработицы. Вроде бы все хорошо, а потом раз — сокращение штата или ликвидация предприятия. Давление скачет, сердце колет. Отсюда высокий рост не только психических отклонений, но и соматических заболеваний. Но психическое здоровье всегда должно быть на первом плане.

— Нужно ли негатив выплескивать, избавляться от него или все-таки лучше держать в себе?

— Люди могут быть очень ранимы. Но в обществе сложное отношение к этому. Такие понятия, как "хандра", "депрессия", до сих пор часто считаются блажью. У человека депрессия, он на работу ходить не может, а окружающие требуют: возьми себя в руки, соберись. Порой это невозможно. Отдельная тема, когда человек спокоен-спокоен, а потом из окна выходит.

Грань между нормой и патологией в психиатрии очень тонкая. Главное различие здесь — возможность или невозможность самостоятельно избавиться от своих переживаний. Если человек находит без посторонней помощи выход из самых сложных ситуаций, вновь может радоваться жизни — это норма. Если же ему не помогают разные советы и попытки "выбросить из головы", "взять себя в руки", "не обращать внимания", "переключиться" на что-нибудь, то это уже патология, требующая помощи психиатра или психотерапевта.

"Психи" в "дурке"

— На ваш взгляд, многие ли сегодня нуждаются в психиатрической помощи?

— Всех психически больных можно разделить на две группы: регистрируемые и нерегистрируемые. Регистрируемые — это те, которые хотя бы раз официально обращались за помощью к психотерапевту или психиатру. Их всего несколько процентов.

Но многие же не идут за помощью. Это как раз нерегистрируемые. И здесь в разные периоды жизни нуждаются в психиатрической помощи от 20 до 40% населения. Другое дело, что многие просто стесняются: как я пойду к психиатру — меня же все знают.

— Но мы живем в современном обществе, уровень информированности людей значительно выше, они сами вроде бы должны все знать и понимать.

— Человек может избавляться от чего-то тогда, когда он еще не болен. Это сложно.

Прежде всего сам человек должен хотеть, чтобы ему помогли. Но для начала нужно изменить отношение общества к психиатрии. Отношение журналистов тоже. Есть те, которым интересно показывать только негативные стороны. До сих пор существует много мифов вокруг этой сферы. Например, про смирительные рубашки. В том виде, в котором их часто показывают в кино, я видел рубашку один раз — в музее Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге. Это XVIII век! Нет сегодня такого в психиатрии! Есть незначительные меры стеснения, но они другие.

А взять названия — "дурка", "психушка", "психи". Нужно, чтобы наша сфера перестала быть осуждаемой в обществе. К психиатрам пора научиться относиться как к обычным врачам.

Из гаджета в голову

— Насколько телевидение и интернет влияют на психическое состояние человека?

— Постоянные драки, конфликты, стрельба по телевизору каждый раз убеждают людей в том, что сегодня ценность человеческой жизни крайне мала. На этом фоне легче переступить определенный порог и в реальной жизни — кого-то ударить, оскорбить, убить. Агрессию рождает среда, а агрессия рождает агрессию. По сути, агрессия — это защитная реакция животных. Она служит для того, чтобы отстоять свою территорию, продолжить род, сохранить потомство. А у людей это выброс негативных эмоций.

Уровень агрессии в России вообще высок. В том числе благодаря СМИ и так называемым гаджетам и их контенту: "стрелялкам", "догонялкам", группам в социальных сетях сомнительного содержания. Несмотря на знаменитое русское гостеприимство и дружелюбие, в Россию боятся приезжать.

— Наверняка этому есть причины, связанные не только с информационной средой.

— В стране очень высокий уровень заболеваний, которые мы называем экзогенными. То есть тех, которые обусловлены внешними причинами. Посмотрите, какой у нас высокий уровень травматизма. По нашим дорогам невозможно же ездить. В год в ДТП погибает около 30 тыс. человек. Порядка 200 тыс. получают в авариях травмы. В том числе головы. А сколько семей из категории неблагополучных — дети наследуют поведенческие реакции мамы и папы, уже с малых лет получают мощный удар по психике.

Высочайший уровень агрессии — среди водителей и детей. Особенно в больших городах. Они дерутся, кричат друг на друга. Водителям необязательно совершать ДТП — они прямо на трассе конфликтуют, на ходу. Дети издеваются над животными, бьют младших. А уровни агрессии, травматизма, психического здоровья всегда связаны между собой.

Играем в радость

— По информации Алтайской краевой клинической больницы им. Эрдмана, наш регион — один из лидеров по числу суицидов в стране. Если в целом в России на 100 тыс. жителей регистрируется 18 самоубийств, то в Алтайском крае — 30. Почему?

— Да, это высокий показатель. Суи­циды тоже отражают состояние здоровья населения. Социально-экономическое положение сейчас очень неравномерное — отсюда рост суицидов. На этот процесс влияет еще несколько моментов: наследственность и знание о том, что такой выход есть. В информационном пространстве регулярно появляются прямые и косвенные призывы к суициду, обстановка нагнетается.

Кстати, уровень суицидов на селе по многим территориям Алтайского края выше, чем в городе. И это несмотря на здоровые продукты, чистый воздух и так далее. Страшно, что в большинстве случаев самоубийства совершают здоровые люди, которые не справились с материальными и личными проблемами, со стрессом.

Моя концепция состоит в том, что человечество стремится к самоуничтожению. Люди убивают сами себя. Об этом говорят войны, алкоголизация и наркоманизация нашего общества. Как следствие — рост самоубийств и убийств. Это вселенские тенденции.

— А универсальный рецепт избавления от стресса есть?

— Важна профилактика психических расстройств. Должна проходить санация всего общества: чтобы оно было здорово, ничего не боялось. Общество должно быть таким, чтобы человек мог планировать свой бюджет, с уверенностью смотреть в будущее.

Ведь людям много не надо: хороший дом, хорошая работа, на которой регулярно платят нормальную зарплату, возможность путешествовать. Это очень важно, потому что поездки дают новые впечатления, расширяют кругозор, отвлекают от рутины. Свое томление человек должен иметь возможность перенести на что-то другое. Пока не изменится состояние социума, не изменится и состояние психики.

Досье

Борис Николаевич Пивень родился в 1941 году в Томске. Психиатр, заслуженный врач России, профессор, вице-президент Независимой психиатрической ассоциации России. Лауреат конкурса российских психиатров 1998 года. Автор восьми монографий, более 250 публикаций о психических заболеваниях. С 1983 по 2015 год возглавлял кафед­ру психиатрии Алтайского государственного медицинского университета.

Цифра

В конце 2015 года в России было зарегистрировано

4,04 млн душевно­больных.

Из них 1,1 млн человек страдают от психоза и слабоумия (в том числе более чем у 500 тыс. диагностирована шизофрения), еще у четверти диагноз "умственная отсталость" и у 2 млн — расстройства не­психотического характера.