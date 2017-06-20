Больше половины российских врачей не хотят работать на государство

В России каждый второй врач хотел бы при возможности перейти из государственного сектора медицины в частный, а каждый четвертый уже сегодня работает или подрабатывает в коммерческих клиниках. Такие результаты дал опрос, который провел Фонд независимого мониторинга медицинских услуг и охраны здоровья человека "Здоровье" совместно с экспертами Общероссийского народного фронта (ОНФ).
Как сообщается на сайте ОНФ, желание остаться в государственных медицинских организациях изъявил только каждый пятый врач. В целом, результаты опроса показали, что перейти на работу в частную медорганизацию при первой возможности хотела бы половина (51%) врачей и чуть более половины (55%) среднего медперсонала.
Еще 21% врачей (12,5% среднего медперсонала) инкогнито сообщили, что уже подрабатывают в коммерческом секторе, а еще 6% врачей работают там на полную ставку.
Лишь 22% врачей (26% среднего медперсонала), по данным опроса, заявили о своем желании остаться в государственных больницах и поликлиниках.
Помимо вопросов о месте работы, участников спросили знают ли они, из чего складывается их заработная плата. Оказалось, что подавляющее большинство (87,6%) врачей (84,7% среднего медперсонала) не знают, какой процент от тарифа ОМС на оказанные медицинские услуги идет в их зарплату. А две трети (65% врачей и 58,7% среднего медперсонала) утверждают, что количество пациентов, принятых или пролеченных в рамках ОМС, вообще никак не отражается на размере их заработка.
Всего в опросе приняли участие 4,3 тыс. респондентов из 85 субъектов РФ.
По мнению экспертов Народного фронта, это достаточно тревожная ситуация, которая говорит о том, что работа в государственной медицине становится все менее популярной, во многом, из-за высоких нагрузок и низких зарплат.
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