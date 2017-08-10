Британец стал инвалидом из-за зубной пасты

62-летний британец заболел редким неврологическим расстройством, которое вызвала паста для уходом за зубными протезами, сообщает Gizmodo.
Сначала мужчина почувствовал боль и онемение в ногах. Шесть месяцев его состояние ухудшалось. Он ходил с тростью, а потом не смог двигаться. Врачи диагностировали поражение спинного мозга, которое было вызвано недостатком меди в организме.
Специалисты нашли переизбыток в организме цинка. Он вызвал сбой химического баланса в клетках. Отмечается, что такое состояние может привести к смерти.
Мужчина каждую неделю использовал по два-три тюбика зубной пасты с цинком для ухода за протезами В итоге концентрация металла в организме превышала норму в 15 миллиграммов в день, сообщает Российская Газета.
Британцу ввели медь и запретили использовать пасту с цинком. Заболевание удалось остановить, но мужчина остался инвалидом.
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