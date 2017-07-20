Ученые рассказали, чем опасно мороженое и кому оно противопоказано

Дело в том, что при употреблении мороженого раздражается небная артерия, передающая через нервные окончания импульсы в головной мозг. В связи с этим у людей, склонных к мигреням и частым головным болям, пожет развиться длительный болезненный синдром, который и назвали "замерзающий мозг".

Мороженое может представлять опасность и для людей с ослабленным иммунитетом. Если его есть в жаркие дни, то из-за резкого охлаждения глотки, гортани и верхних дыхательных путей у человека активизируется деятельность бактерий и вирусов, которые есть в носоглотке. В результате можно тяжело заболеть.