Ученые рассказали, чем опасно мороженое и кому оно противопоказано

Ученые из университета Кельна заявили, что причиной плохого самочувствия может стать употребление мороженого. Они даже придумали термин "замерзающий мозг" и назвали категории людей, которым этот продукт противопоказан, сообщает агентство новостей Telegraf.
Дело в том, что при употреблении мороженого раздражается небная артерия, передающая через нервные окончания импульсы в головной мозг. В связи с этим у людей, склонных к мигреням и частым головным болям, пожет развиться длительный болезненный синдром, который и назвали "замерзающий мозг".
Мороженое может представлять опасность и для людей с ослабленным иммунитетом. Если его есть в жаркие дни, то из-за резкого охлаждения глотки, гортани и верхних дыхательных путей у человека активизируется деятельность бактерий и вирусов, которые есть в носоглотке. В результате можно тяжело заболеть.
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