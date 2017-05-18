В Алтайском крае теперь можно записаться к врачу онлайн без номера страхового полиса

С середины мая вход на портал для электронной записи к врачу медрег22.рф сильно упростился. Раньше чтобы войти на сайт, человеку было нужно ввести номер своего страхового полиса — он длинный и его довольно сложно запомнить. Теперь доступен новый способ подтверждения личности — через пароль от портала госуслуг. Об этом сообщает Алтайкомсвязь.
В личном кабинете на сайте Госуслуг сохранены персональные данные пользователей. По желанию они могут добавить информацию о своих документах, в том числе номер полиса медицинского страхования. Портал определит человека по номеру телефона и паролю и сам отправит данные о полисе в интернет-регистратуру. Таким образом, вход на сайт медрег22.рф стал намного проще.
В 2016 году услугой записи к врачу в электронном виде воспользовались около 600 тыс. жителей Алтайского края. Она является одной из наиболее востребованных в регионе.
Минздрав Алтайского края улучшил функционал портала медрег22.рф. Теперь в личном кабинете можно получить информацию о стоимости оказанной медицинской помощи в рамках программы ОМС, о сроках госпитализации для оказания плановой специализированной медпомощи и перечень необходимых анализов и обследований.
К врачу можно записаться и с помощью мобильного приложения "МедРег22", оно доступно для гаджетов с операционными системами iOS, Android.
Справка
Как зарегистрироваться на портале "Госуслуги"
Чтобы зарегистрироваться на портале "Госуслуги" нужно ввести свои личные данные: реквизиты паспорта, СНИЛС, номер мобильного телефона либо адрес электронной почты, а затем получить код активации личного кабинета. Его выдают в специализированных центрах обслуживания, которых в Алтайском крае 350. Можно обратиться в ближайший к вам. Информация о расположении центров и графике их работы размещена на портале госуслуг. Код активации можно получить и по почте.
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