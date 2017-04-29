Здоровье

Диетологи назвали три продукта, которые надо есть каждый день

238
Сегодня, 16:49.
Здоровье

Диетологи из США назвали продукты, которые обязательно должны быть в ежедневном рационе человека.

Морковь.
Морковь. Фото : СС0.

По мнению специалистов, обязательными должны быть три продукта: яблоки, морковь и грецкие орехи.

Яблоки полезны тем, что в них содержится множество необходимых человеку витаминов и минералов, которые положительно влияют на состояние кожи. Также у этих фруктов есть антиоксидантные свойства.

Грецкие орехи содержат вещества, которые полезны для сосудов головного мозга. Регулярное потребление орехов стабилизирует уровень холестирина и артериальное давление.

Морковь позитивно влияет на пищеварительную систему и активизирует деятельность кишечника. Также овощ содержит витамин А, который полезен для всего организма. Кроме того, вещества, содержащиеся в моркови, замедляют всасывание сахара и понижают уровень холестерина. 

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Правила комментирования

Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.

Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.

Загрузка системы комментирования...
Новости партнеров
© 2001-2017 Издательский дом «Алтапресс»
Пользовательское соглашение | Условия комментирования | Городской справочник | Подать объявление
Категория информационной продукции 18+
Администрирование сайта ООО «Алтапресс-сервис»
Рейтинг@Mail.ru Система Orphus