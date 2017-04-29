Диетологи назвали три продукта, которые надо есть каждый день

Диетологи из США назвали продукты, которые обязательно должны быть в ежедневном рационе человека.
По мнению специалистов, обязательными должны быть три продукта: яблоки, морковь и грецкие орехи.
Яблоки полезны тем, что в них содержится множество необходимых человеку витаминов и минералов, которые положительно влияют на состояние кожи. Также у этих фруктов есть антиоксидантные свойства.
Грецкие орехи содержат вещества, которые полезны для сосудов головного мозга. Регулярное потребление орехов стабилизирует уровень холестирина и артериальное давление.
Морковь позитивно влияет на пищеварительную систему и активизирует деятельность кишечника. Также овощ содержит витамин А, который полезен для всего организма. Кроме того, вещества, содержащиеся в моркови, замедляют всасывание сахара и понижают уровень холестерина.
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