Диетологи назвали три продукта, которые надо есть каждый день

По мнению специалистов, обязательными должны быть три продукта: яблоки, морковь и грецкие орехи.

Яблоки полезны тем, что в них содержится множество необходимых человеку витаминов и минералов, которые положительно влияют на состояние кожи. Также у этих фруктов есть антиоксидантные свойства.

Грецкие орехи содержат вещества, которые полезны для сосудов головного мозга. Регулярное потребление орехов стабилизирует уровень холестирина и артериальное давление.

Морковь позитивно влияет на пищеварительную систему и активизирует деятельность кишечника. Также овощ содержит витамин А, который полезен для всего организма. Кроме того, вещества, содержащиеся в моркови, замедляют всасывание сахара и понижают уровень холестерина.