Диетологи объяснили, почему нельзя есть огурцы с помидорами

Специалисты объяснили, что в этих овощах есть несовместимые компоненты, которые при сочетании друг с другом приводят к изжоге, вздутию и могут спровоцировать серьезные проблемы с желудочно-кишечным трактом. Дело в том, что при смешивании огурцов и помидоров в салате витамины, выполняя каждый свое действие, приводят к нарушению биохимических процессови в итоге абсолютно не усваиваются организмом. Вдобавок, они способствуют накоплению лишних солей и провоцируют заболевания почек.

По отдельности же свежие огурцы и помидоры очень полезны и есть их желательно регулярно.