Здоровье

Диетологи объяснили, почему нельзя есть огурцы с помидорами

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Сегодня, 22:04.
Здоровье

Группа международных диетологов подвергла сомнению пользу от одного из самых популярных салатов из свежих овощей. Они доказали, что сочетание огурцов и помидоров опасно для здоровья человека, сообщают "Новости науки и техники".

Салат из свежих овощей.
Салат из свежих овощей. Фото : Michael Stern, CC BY-SA 2.0, part from original.

Специалисты объяснили, что в этих овощах есть несовместимые компоненты, которые при сочетании друг с другом приводят к изжоге, вздутию и могут спровоцировать серьезные проблемы с желудочно-кишечным трактом. Дело в том, что при смешивании огурцов и помидоров в салате витамины, выполняя каждый свое действие, приводят к нарушению биохимических процессови в итоге абсолютно не усваиваются организмом. Вдобавок, они способствуют накоплению лишних солей и провоцируют заболевания почек.

По отдельности же свежие огурцы и помидоры очень полезны и есть их желательно регулярно.

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