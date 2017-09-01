Для Алтайского края купили специальный медицинский вертолет

В этом году по федеральной программе развития санитарной авиации Алтайскому краю выделили 47 млн рублей. Деньги пошли на покупку самолета МИ-8 с медблоком, а также оплату вылетов.

Ирина Долгова,

министр здравоохранения Алтайского края:

Алтайский край вошел в проект по санавивации. За два месяца мы транспортировали 30 пациентов.

В 75% случаев медики летали к больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями и инсультами. Также экстренно транспортировали ребенка с ожогами, женщин с осложнениями после родов. Решение о вылете принимает "Медицина катастроф". В первую очередь оно продиктовано тем, что не остается времени и возможности на транспортировку больного наземным транспортом, пояснили в пресс-службе Минздрава.

До сих пор тяжелых больных Алтайского края транспортировали обычными вертолетами, в которые каждый раз приходилось загружать необходимое оборудование. На новом вертолете уже совершили 100 часов тестовых полетов и его можно задействовать для работы в ближайшее время.