Для Алтайского края купили специальный медицинский вертолет

В ближайшее время в Алтайском крае начнет летать вертолет со специальным медицинским блоком. Об этом министр здравоохранения Ирина Долгова рассказала депутатам АКЗС на "Правительственном часе" 30 августа.
В этом году по федеральной программе развития санитарной авиации Алтайскому краю выделили 47 млн рублей. Деньги пошли на покупку самолета МИ-8 с медблоком, а также оплату вылетов.
Ирина Долгова,
министр здравоохранения Алтайского края:
Алтайский край вошел в проект по санавивации. За два месяца мы транспортировали 30 пациентов.
В 75% случаев медики летали к больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями и инсультами. Также экстренно транспортировали ребенка с ожогами, женщин с осложнениями после родов. Решение о вылете принимает "Медицина катастроф". В первую очередь оно продиктовано тем, что не остается времени и возможности на транспортировку больного наземным транспортом, пояснили в пресс-службе Минздрава.
До сих пор тяжелых больных Алтайского края транспортировали обычными вертолетами, в которые каждый раз приходилось загружать необходимое оборудование. На новом вертолете уже совершили 100 часов тестовых полетов и его можно задействовать для работы в ближайшее время.
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