Для больниц и поликлиник Алтайского края закупят медтехнику на 400 миллионов рублей

Заместитель министра здравоохранения Алтайского края Константин Гордеев рассказал altapress.ru какое именно оборудование и в каких медучреждениях появится в 2017 году.

В первую очередь, упор будет сделан на приобретение новой техники для отделений рентгенологии, реанимации, ультразвуковой и функциональной диагностики, эндохирургии городских и районных больниц. Конкурсные процедуры уже идут. Поставка оборудования начнется в третьем квартале 2017 года.

Что и где появится?

Алтайская краевая клиническая детская больница: современный ультразвуковой аппарат экспертного класса с функцией эхокардиографии и оборудование для сурдологического центра;

Краевая клиническая больница скорой медицинской помощи: комплект эндоскопического оборудования для артроскопии в отделение травмы кисти, система холтеровского мониторирования ЭКГ и АД, эхокардиограф и электроэнцефалограф, оборудование для отделений реанимации;

Детская городская клиническая больница №7 (Барнаул): анестезиологическая станция;

Городская больница №8 Барнаул: оборудование для отделений реанимации;

Онкологические диспансеры Бийска и Рубцовска: наркозно-дыхательные аппараты;

центральные районные больницы Благовещенского, Мамонтовского, Завьяловского районов, а также ряд лечебных учреждений Барнаула и Бийска: новые аппараты для ультразвуковой диагностики.

Оборудование в поликлиники и больницы поступит в рамках государственной программы "Развитие здравоохранения в Алтайском крае до 2020 года".