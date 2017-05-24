Для больниц и поликлиник Алтайского края закупят медтехнику на 400 миллионов рублей

В Алтайском крае на восстановление и приобретение медицинской техники из краевого бюджета планируется выделить 400 млн рублей.
Заместитель министра здравоохранения Алтайского края Константин Гордеев рассказал altapress.ru какое именно оборудование и в каких медучреждениях появится в 2017 году.
В первую очередь, упор будет сделан на приобретение новой техники для отделений рентгенологии, реанимации, ультразвуковой и функциональной диагностики, эндохирургии городских и районных больниц. Конкурсные процедуры уже идут. Поставка оборудования начнется в третьем квартале 2017 года.
Что и где появится?
- Алтайская краевая клиническая детская больница: современный ультразвуковой аппарат экспертного класса с функцией эхокардиографии и оборудование для сурдологического центра;
- Краевая клиническая больница скорой медицинской помощи: комплект эндоскопического оборудования для артроскопии в отделение травмы кисти, система холтеровского мониторирования ЭКГ и АД, эхокардиограф и электроэнцефалограф, оборудование для отделений реанимации;
- Детская городская клиническая больница №7 (Барнаул): анестезиологическая станция;
- Городская больница №8 Барнаул: оборудование для отделений реанимации;
- Онкологические диспансеры Бийска и Рубцовска: наркозно-дыхательные аппараты;
- центральные районные больницы Благовещенского, Мамонтовского, Завьяловского районов, а также ряд лечебных учреждений Барнаула и Бийска: новые аппараты для ультразвуковой диагностики.
Оборудование в поликлиники и больницы поступит в рамках государственной программы "Развитие здравоохранения в Алтайском крае до 2020 года".
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