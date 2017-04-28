Для галочки. Почему на Алтае профосмотры часто превращаются в профанацию

На осмотр становись

Согласно Трудовому кодексу РФ и приказу Минздравсоцразвития № 302н от 2011 года все, кто занят на тяжелых работах, связанных с вредными или опасными условиями труда, а также на транспорте, обязаны проходить предварительные и периодические медосмотры. Они необходимы, чтобы понять, может ли человек выполнять поручаемую работу, а также направлены на предупреждение профзаболеваний.

В систему обязательного медицинского страхования (ОМС) проф­осмотры не входят. Их делают только платно. Эксперты считают, что полноценный осмотр с реальными обследованиями стоит от 1,5 до 2,5 тыс. рублей за человека. В то же время реклама в интернете предлагает профосмотры в Барнауле за 500 рублей и за один день.

По словам главного профпатолога Алтайского края Варвары Тихомировой, последние годы количество предприятий, сотрудники которых нуждаются в профосмотрах, растет. Соответственно, растет и число мед­учреждений, которые хотят оказывать данную услугу. В рынок все чаще встраиваются частные клиники. Чтобы законно проводить проф­осмотры, им достаточно получить лицензию.

"К сожалению, от этого стало страдать качество", — замечает главный профпатолог.

Анализы — в яму

С Варварой Тихомировой солидарны и некоторые представители частной медицины.

"Контроля реально никакого нет. Цены на профосмотры некоторые медорганизации сейчас опускают на 70–80%. Причем это делают клиники, у которых даже нет своей лаборатории!" — рассказывает гендиректор медицинского центра "Пигмалион" Алексей Маликов.

Эта тенденция, по наблюдениям эксперта, характерна как для Алтайского края, так и для России в целом. Но по крайней мере из четырех сибирских регионов — Кемеровской, Новосибирской областей, Алтайского края и Республики Алтай — больше всего демпингуют именно в нашем регионе, говорит он.

Себестоимость профосмотра одного человека составляет минимум 900 рублей. Это при условии, что сама медицинская организация не получит ни копейки прибыли. Каждый анализ и процедура имеют свою цену. Например, себестоимость флюорографии — 200 рублей, анализа крови — 300 рублей. Получается, еще за 400 нужно организовать осмотр специалистами. И это не учитывая транспортные расходы (доставка анализов в лабораторию, перевозка и аренда флюорографа и т. д.).

Поэтому, говорят участники рынка, добросовестное выполнение осмотров не может стоить 500 рублей. Клиники, предлагающие это, по мнению руководителя медцентра "Биотерм" Валерия Жукова, вероятнее всего, анализы фактически не делают, профосмотры проводят формально, а заключения выписывают, условно говоря, под копирку.

"Куда дели анализы такие организации? Скорее всего, собрали баночки с мочой и выкинули в яму", — считает Маликов. С одной стороны, простая калькуляция наталкивает на такие выводы. С другой — доказать, что так и есть, практически невозможно.

"Это неправда, что нет связи между ценой и качеством услуги. Невозможно получить хороший результат за низкую цену", — говорит Жуков. Но как донести это до работодателей, а тем более до их сотрудников, которые должны ежегодно проходить профосмотры, пока непонятно.

"Не должно быть такого, чтобы людям говорили: заплати 400 рублей и получи справку о здоровье. Конкуренция растет именно за счет частных клиник, а в итоге-то страдает реальное здоровье людей. И это страшно", — сокрушается Варвара Тихомирова.

Опасная игра

"Профосмотр — это не галочка, а повод задуматься о здоровье", — говорит заведующая отделением медицинской профилактики железнодорожной больницы Барнаула Лариса Диндиенко. В этой сфере она уже более 30 лет. За год профосмотры на базе железнодорожной больницы проходят работники более 50 организаций.

На ее взгляд, за последние годы очень "помолодели" сердечно-сосудистые заболевания — люди в возрасте уже до 40 лет страдают гипертонией и сердечными патологиями. У женщин выросло число гинекологических диагнозов. Все чаще встречаются онкологические заболевания, сахарный диабет. Причем многие заболевания протекают скрыто, не беспокоят человека до поры до времени.

"Печаль состоит в том, что играют с тонкой материей — здоровьем. И если в 20 лет ты готов пройти профосмотр для галочки, то в 40 лет — не всегда. Человеку хочется на самом деле узнать о своем состоянии, возможно, предпринять какие-то меры профилактики, начать лечиться. Не дай бог будет упущено время. Такое сплошь и рядом. Онкологию на первой стадии просмотрели, а через год она уже на третьей и с метастазами", — рассказывает Лариса Диндиенко.

"Мы не делаем профосмотры для галочки принципиально, — поддерживает коллегу главврач клиники “Добрый доктор” Сергей Богданов. — Это наша позиция и наша репутация. Да, из-за этого кто-то от нас уходит. Но получает ли при этом лучшую услугу, неизвестно". Ежегодно профосмотры в "Добром докторе" проходит более 1 тыс. человек. Это немного. Поэтому, в отличие от некоторых небольших клиник, для которых профосмотры и санкнижки — основной источник доходов, организация на них не специализируется.

Деньги, время или жизнь

Работодателя в первую очередь интересует, конечно, цена. По словам Валерия Жукова, стоимость проведения профосмотров договорная и зависит от количества вредных факторов, которые есть на предприятии, а также от общего числа обследуемых работников.

В железнодорожную больницу, диагностический центр и в ряд других зарекомендовавших себя медклиник обращаются серьезные предприятия. Например, "Мария-Ра", "Кучуксульфат", другие крупные организации. Государственные предприятия предпочитают и госклиники. Чаще всего обращаются в барнаульскую больницу № 11 ("моторщики"), сообщили в краевом Центре медпрофилактики.

Но есть руководители предприятий, которым удобнее, чтобы сотрудники все вместе, за пару часов и "три копейки" прошли все "обследования" и получили необходимые документы.

Эксперты-медики едины во мнении, что если руководитель — социально ориентированный, современный человек, который понимает, что культура труда и будущее предприятия — это в том числе и здоровье, то он будет относиться к профосмотру с ответственностью. А если он придерживается позиции "давайте побыстрей и подешевле", то картина будет другая. Сотрудники делятся ровно по тому же принципу.

Сегодня, в период массовой оптимизации издержек, спрос на второй вариант высокий. Частные клиники, где можно пройти все и сразу, растут и развиваются. Впрочем, работники здоровее от этого не становятся.

"Законодательная база в отношении профосмотров очень слабая. Нужно усилить контроль за этим со стороны государства. Нужны инициативы общественных организаций, действенные меры и элементарное желание людей следить за своим здоровьем по-настоящему", — резюмирует гендиректор "Пигмалиона" Алексей Маликов.

А пока Росздравнадзор, Роспотребнадзор, УФАС и другие контролирующие организации регулировать эту сферу не могут. Если у медорганизации есть лицензия на профосмотры и нет потока жалоб на качество их проведения, то и нарушений нет.

Мнение

Дмитрий Умрихин,

руководитель управления отдела кадров компании "Мария-Ра":

Здоровые сотрудники — это прежде всего залог успеха любого предприятия. Ежегодно более 6 тыс. наших работников из Томска, Кемерово, Новосибирска, Республики Алтай и Алтайского края проходят профосмотры и оформляют санкнижки. Мы заинтересованы, чтобы это было качественно, поэтому выбираем только ту медклинику, где есть своя лаборатория, свое оборудование. Если нужно, сотрудник проходит дообследование, а если у него выявили заболевание, которое не позволяет работать на занимаемой должности, пробуем подобрать ему другую работу. В целом наша компания — одна из тех, где не просто следят за здоровьем, но и делают так, чтобы здоровый образ жизни стал нормой.

Набор необходимых обследований при стандартном профосмотре общий анализ крови; общий анализ мочи; биохимический скрининг: глюкоза и холестерин; ЭКГ; флюорография; осмотр терапевта, психиатра, нарколога, гинеколога (для женщин); маммография или УЗИ молочных желез (для женщин старше 40 лет); заключение профпатолога.

Цифра

900 рублей составляет минимальная себестоимость профосмотра в Алтайском крае.