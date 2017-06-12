Экологические продукты можно попробовать сегодня на фестивале в Барнауле

На фестивале представят сладости без сахара, консервантов и красителей, натуральные соки и морсы из алтайских ягод, бездрожжевой хлеб и печенье, бальзамы и масла, ингредиенты для постной пищи. Продукцию можно продегустировать перед покупкой. Также на ярмарке пройдут кулинарные мастер-классы по приготовлению сладостей и здоровой пищи из натуральных постных продуктов.