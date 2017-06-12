Экологические продукты можно попробовать сегодня на фестивале в Барнауле

В День России 12 июня в парке спорта Алексея Смертина пройдет экологический фестиваль. С 17 до 21 часа барнаульцам и гостям краевой столицы предложат экологически чистые продукты питания от алтайских производителей, сообщает пресс-центр администрации Барнаула.
На фестивале представят сладости без сахара, консервантов и красителей, натуральные соки и морсы из алтайских ягод, бездрожжевой хлеб и печенье, бальзамы и масла, ингредиенты для постной пищи. Продукцию можно продегустировать перед покупкой. Также на ярмарке пройдут кулинарные мастер-классы по приготовлению сладостей и здоровой пищи из натуральных постных продуктов.
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