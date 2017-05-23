Здоровье

Эксперты назвали продукты, которые лучше всего чистят кровь

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Сегодня, 21:45.
Здоровье

Диетологи рекомендовали есть больше овощей, фруктов и орехов тем, кто заботится о своем здоровье, а именно о состоянии кровеносной системы.

Овощи.
Овощи. Фото : СС0.

Как пишет портал "Все о здоровье", усилению кроветворения, укреплению кровеносной системы, улучшению сердечной деятельности, повышению иммунитета и увеличению жизненных сил организма могут способствовать самые простые продукты, которые может позволить себе каждый.

Список продуктов во многом основан на книге Ниши Кацудзо в книге "Формула здоровья для сосудов и капилляров: новая система исцеления":

  • морковь;
  • свекла;
  • тыква;
  • томаты;
  • хрен;
  • чеснок;
  • лук-порей;
  • перец;
  • пастернак;
  • сливы;
  • фундук.
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