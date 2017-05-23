Эксперты назвали продукты, которые лучше всего чистят кровь

Как пишет портал "Все о здоровье", усилению кроветворения, укреплению кровеносной системы, улучшению сердечной деятельности, повышению иммунитета и увеличению жизненных сил организма могут способствовать самые простые продукты, которые может позволить себе каждый.

Список продуктов во многом основан на книге Ниши Кацудзо в книге "Формула здоровья для сосудов и капилляров: новая система исцеления":