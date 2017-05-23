Эксперты назвали продукты, которые лучше всего чистят кровь

Диетологи рекомендовали есть больше овощей, фруктов и орехов тем, кто заботится о своем здоровье, а именно о состоянии кровеносной системы.
Как пишет портал "Все о здоровье", усилению кроветворения, укреплению кровеносной системы, улучшению сердечной деятельности, повышению иммунитета и увеличению жизненных сил организма могут способствовать самые простые продукты, которые может позволить себе каждый.
Список продуктов во многом основан на книге Ниши Кацудзо в книге "Формула здоровья для сосудов и капилляров: новая система исцеления":
- морковь;
- свекла;
- тыква;
- томаты;
- хрен;
- чеснок;
- лук-порей;
- перец;
- пастернак;
- сливы;
- фундук.
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