Эксперты назвали ТОП-10 средств от комаров

Специалисты аналитической компании DSM Group составили ТОП-10 брендов репеллентов, которые продают в России. При выборке учитывалась стоимость и объемы продаж с конца марта по июль, пишет медицинский портал Vademecum.
За это время было продано 610 тысяч упаковок репеллентных средств на сумму более 107 млн рублей.
Каким средствам от комаров россияне доверяют больше всего?
- Гардекс;
- Дэта;
- Москитол;
- Комарофф;
- Рефтамид;
- Раптор;
- Прощальный писк;
- Офф!;
- Рейд;
- Антигнус.
По данным компании, наибольшей популярностью у россиян пользуются отечественные репелленты – 59,1% проданных упаковок произведены именно в России. Они дешевле, чем импортные почти в два раза, но не всегда хуже.
Кстати, в России на 6,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократилась выручка аптек от продаж репеллентов. Эксперты связывают это с плохими погодными условиями, в которых потребность в репеллентах резко снижается.
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