Эксперты назвали ТОП-10 средств от комаров

За это время было продано 610 тысяч упаковок репеллентных средств на сумму более 107 млн рублей.

Каким средствам от комаров россияне доверяют больше всего?

Гардекс; Дэта; Москитол; Комарофф; Рефтамид; Раптор; Прощальный писк; Офф!; Рейд; Антигнус.

По данным компании, наибольшей популярностью у россиян пользуются отечественные репелленты – 59,1% проданных упаковок произведены именно в России. Они дешевле, чем импортные почти в два раза, но не всегда хуже.

Кстати, в России на 6,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократилась выручка аптек от продаж репеллентов. Эксперты связывают это с плохими погодными условиями, в которых потребность в репеллентах резко снижается.