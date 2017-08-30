Эксперты предупреждают, что увеличится рост смертности от гриппа

В эпидемическом сезоне 2017—2018 годов вероятен рост смертности от гриппа и осложнений, связанных с ним, заявила заместитель директора НИИ гриппа по научной работе Людмила Цыбалова, ее слова цитирует "Интерфакс".
"Судя по ситуации в Южном полушарии, где сейчас эпидемический сезон в разгаре, и по ситуации, которая была в прошлую эпидемию, предполагается, что наиболее распространенным будет вирус H1N1, аналогичный тому, который вызвал пандемию в 2009 году", — уточнила она.
За прошедшие восемь лет было несколько эпидемий с участием этого вируса, и основная масса летальных исходов связана с вирусом H1N1. "Предстоящий сезон должен вызывать напряжение у всех специалистов. Возможно, будет несколько повышенное число смертельных исходов, чем в предыдущем сезоне", — предупредила она.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что россиянам могут грозить четыре вируса гриппа.
"В этом году мы ждем новый штамм вируса A (H1N1), так называемого свиного гриппа, и два прежних варианта вируса гриппа А (H3N2), гонконгский, будет вариант в вакцине… и будет прежний, прошлогодний, так скажем, вариант вируса гриппа B", — уточнила она, пишет "Росбалт".
К группам риска традиционно относятся беременные женщины, лица пожилого возраста, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями и болезнями легких. Также риску подвергаются люди, регулярно пользующиеся метро.
В Алтайском крае 22 августа началась предсезонная прививочная кампания по иммунизации населения против гриппа. По информации регионального минздрава, в 2017 году общий план прививок составит 1038,89 тыс. человек, в том числе детей — 209,1 тыс. человек.
Прививочная кампания завершится к 31 октября.
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