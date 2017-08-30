Эксперты предупреждают, что увеличится рост смертности от гриппа

"Судя по ситуации в Южном полушарии, где сейчас эпидемический сезон в разгаре, и по ситуации, которая была в прошлую эпидемию, предполагается, что наиболее распространенным будет вирус H1N1, аналогичный тому, который вызвал пандемию в 2009 году", — уточнила она.

За прошедшие восемь лет было несколько эпидемий с участием этого вируса, и основная масса летальных исходов связана с вирусом H1N1. "Предстоящий сезон должен вызывать напряжение у всех специалистов. Возможно, будет несколько повышенное число смертельных исходов, чем в предыдущем сезоне", — предупредила она.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что россиянам могут грозить четыре вируса гриппа.

"В этом году мы ждем новый штамм вируса A (H1N1), так называемого свиного гриппа, и два прежних варианта вируса гриппа А (H3N2), гонконгский, будет вариант в вакцине… и будет прежний, прошлогодний, так скажем, вариант вируса гриппа B", — уточнила она, пишет "Росбалт".

К группам риска традиционно относятся беременные женщины, лица пожилого возраста, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями и болезнями легких. Также риску подвергаются люди, регулярно пользующиеся метро.

В Алтайском крае 22 августа началась предсезонная прививочная кампания по иммунизации населения против гриппа. По информации регионального минздрава, в 2017 году общий план прививок составит 1038,89 тыс. человек, в том числе детей — 209,1 тыс. человек.

Прививочная кампания завершится к 31 октября.