Эксперты выяснили, где самые плохие условия для работы врачей и лечения больных

Выяснилось, что в целом по России 18% зданий лечебных учреждений требуют капитального ремонта, реконструкции или полной перестройки, а половина фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов) вообще не соответствует санитарным нормам. Только в половине (51,9%) из почти 34 тысяч ФАПов в стране есть водопровод, у менее, чем половины (45,6%) — канализация, меньше трети (29%) — центральное отопление. Получается, что здания ФАПов не соответствуют санитарным требованиям и должны быть закрыты на реконструкцию. Тем не менее они продолжают работать, так как являются единственными медицинскими организациями в районе.

Если посмотреть на центральные районные больницы регионов, то только в 12 ЦРБ, по словам директора фонда "Здоровье" Эдуарда Гаврилова есть отделения МРТ, в 206 — компьютерные томографы, у 60 есть собственная биохимическая лаборатория, у 100 — иммунологическая, у 222 — микробиологическая и только у 19 – цитологическая. Остальные медучреждения вынуждены направлять пациентов в другие лечебные организации, которые чаще всего расположены за несколько десятков, а то и сотен километров от места жительства пациента. Доступ к интернету, по данным "Здоровья", есть только у 7,5 тысячи из более чем 60 тысяч медорганизаций и их подразделений.

Всего, по данным Росстата, в России 116 тысяч зданий медицинского назначения. Из них 1,3 тысячи находятся в аварийном состоянии, 1,8 тысячи нуждаются в реконструкции, еще 17 тысячам нужен капитальный ремонт.