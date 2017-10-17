"Фармакопейка" расскажет о новейших препаратах против старения

Барнаульцы и жители Алтайского края смогут познакомиться с самыми последними научными данными о возрастных изменениях в организме и о том, какими мерами можно предотвратить болезни старения.

В рамках проекта "Золотой возраст" фармацевты аптек Фармакопейка® будут консультировать покупателей о возможностях профилактической медицины и anti-age терапии. В октябре каждый клиент получит каталог новейших фармацевтических продуктов и познакомится со специальными предложениями.

Специалисты аптечной сети "Фармакопейка":

Российские аптеки, в отличие от аптек Западной Европы, США и Японии, продают в основном средства для лечения острых и хронических заболеваний. Мы хотим, чтобы в аптеку наконец стали приходить здоровые люди, которые понимают высшую ценность здоровья, и покупали препараты для поддержания нормального обмена веществ, продления молодости и активной жизнедеятельности. Гормоны, микро- и макроэлементы, витамины, нутриенты, биодобавки, которые нужно применять под контролем лабораторных анализов, уже сегодня могут продлить жизнь человека до 90 лет, причем до 80 – без потери качества!

Вопросы "Фармакопейке" можно оставлять в комментариях под этой новостью до 9.00 23 октября 2017 года. В этот день корреспонденты ИД "Алтапресс" встретятся с представителями компании. Ответы будут опубликованы в ближайшее время.

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