Фотофакты. Губернатору Александру Карлину вручили халат почетного акушера

На Алтае открылся новый Краевой перинатальный центр .Фото : Мария Стрыгина. На Алтае открылся новый Краевой перинатальный центр .Фото : Мария Стрыгина. На Алтае открылся новый Краевой перинатальный центр .Фото : Мария Стрыгина. На Алтае открылся новый Краевой перинатальный центр .Фото : Мария Стрыгина.

В свою очередь, губернатор заметил, что у него уже есть именные халаты в Краевой клинической больнице и Краевом онкологическом диспансере, но этот особо ценен, так как выдан там, где начинается новая жизнь.

Кстати, у нового Краевого перинатального центра есть название — "Д.А.Р." (Дети. Алтай. Россия). Также он стал самым значимым объектом здравоохранения края, который введен в эксплуатацию в 2016 году.

Такой же именной халат медики надели и на начальника главного Управления по здравоохранению и фармацевтической деятельности Ирину Долгову.