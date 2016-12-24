Здоровье

Фотофакты. Губернатору Александру Карлину вручили халат почетного акушера

1996
Сегодня, 11:33.
Здоровье

Губернатору Алтайского края Александру Карлину во время визита в новый Краевой перинатальный центр 22 декабря подарили именной медицинский халат. Вручая его, главный врач центра Ирина Молчанова сказала, что "теперь вы, Александр Богданович, можете считать себя почетным акушером и наши двери всегда открыты для вас".

В свою очередь, губернатор заметил, что у него уже есть именные халаты в Краевой клинической больнице и Краевом онкологическом диспансере, но этот особо ценен, так как выдан там, где начинается новая жизнь.

Кстати, у нового Краевого перинатального центра есть название — "Д.А.Р." (Дети. Алтай. Россия). Также он стал самым значимым объектом здравоохранения края, который введен в эксплуатацию в 2016 году.

Такой же именной халат медики надели и на начальника главного Управления по здравоохранению и фармацевтической деятельности Ирину Долгову.

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