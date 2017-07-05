В здании барнаульского тубдиспансера разместят корпус онкоцентра

Конкурс, информация о котором размещена на сайте госзакупок, назначен на 17 июля. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 25 млн 93 тыс. 719 рублей. Все средства выделены из краевого бюджета.

Как рассказал главврач краевого онкологического центра "Надежда" и главный онколог Алтайского края Александр Лазарев, новый генподрядчик понадобился, так как прошлый ("СтройГАЗ") не смог выполнить обязательства. Но на сроках сдачи объекта это не отразится — здание все равно должно было несколько лет "выстаиваться". Это санитарные требования к любым помещениям, в которых когда-то лечили опасные заболевания.

В здании по адресу Змеиногорский тракт, 10, где когда-то был краевой противотуберкулезный диспансер, сделают и укрепят стены, кровлю, оконные и дверные проемы, закончат внешние работы, чтобы все соответствовало современным требованиям.

Александр Лазарев,

главный врач краевого онкологического центра "Надежда", главный онколог Алтайского края:

Денег пока выделено немного, но главное начать что-то делать. Чтобы в здание не попадала вода, снег, дождь, закрыть контур как раз хватит. Этот объект стоит в краевой целевой программе "80х80", потом перейдет в программу "85х85", так что поддержка будет постоянной. Главное для нас постепенно сконцентрировать все объекты нашей службы в одном месте — краевом медицинском кластере.

Все нешние работы должны закончить в течение пяти месяцев со дня подписания контракта.

Радиологический блок онкоцентра появится в бывшем тубдиспансере только после того, как "тема туберкулеза" будет полностью выведена за пределы Барнаула.

Напомним, недалеко от Новоалтайска с 2011 года строят новый краевой противотуберкулезный диспансер. На сдачу первой очереди нужно еще около 800 млн рублей.