В Бийской горбольнице прошли обыски

По данным источника altapress.ru, больница сейчас находится в очень трудном финансовом положении. По данным "Бийского рабочего", у больницы серьезно выросла кредиторская задолженность. По одной из версий, это произошло в то время, когда главным врачом был Владислав Гусев. В январе 2017 года он уволен по собственному желанию.

Проверка, как пишет "Бийский рабочий", выявила серьезные нарушения, но никакие цифры пока не оглашаются.

В самой больнице и региональном Минздраве информацию не подтвердили и не опровергли.

Евгений Полев,

и.о. главного врача Центральной бийской больницы:

Могу сказать одно: в настоящее время никакие проверки в больнице не проводятся и давать какие-либо комментарии я не имею права.

Персонал больницы знает, что что-то происходит, но об уровне и масштабности проверок людям никто подробно не сообщал. Некоторые вообще считали, что интерес СМИ к медучреждению связан с кражей медикаментов из операционного блока, которая якобы была совершена в начале февраля.