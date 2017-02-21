В Бийской горбольнице прошли обыски

Центральная городская больница Бийска попала в поле зрения правоохранительных органов, сообщает "Бийский рабочий". Особый интерес для них представляет финансовая деятельность медучреждения за последние несколько лет.
По данным источника altapress.ru, больница сейчас находится в очень трудном финансовом положении. По данным "Бийского рабочего", у больницы серьезно выросла кредиторская задолженность. По одной из версий, это произошло в то время, когда главным врачом был Владислав Гусев. В январе 2017 года он уволен по собственному желанию.
Проверка, как пишет "Бийский рабочий", выявила серьезные нарушения, но никакие цифры пока не оглашаются.
В самой больнице и региональном Минздраве информацию не подтвердили и не опровергли.
Евгений Полев,
и.о. главного врача Центральной бийской больницы:
Могу сказать одно: в настоящее время никакие проверки в больнице не проводятся и давать какие-либо комментарии я не имею права.
Персонал больницы знает, что что-то происходит, но об уровне и масштабности проверок людям никто подробно не сообщал. Некоторые вообще считали, что интерес СМИ к медучреждению связан с кражей медикаментов из операционного блока, которая якобы была совершена в начале февраля.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.