Здоровье

Холдинг "Вертолеты России" передал машину "Алтайским авиалиниям" с медицинским модулем

Сегодня, 16:46.
Здоровье

Холдинг "Вертолеты России" в рамках контракта с Государственной транспортной лизинговой компанией (ГТЛК) передал очередную партию медицинских вертолетов Ми-8МТВ-1 производства Казанского вертолетного завода (КВЗ).

Врач, медицина.
Врач, медицина. Фото : Открытые источники в Интернете (СС0).

Две машины, оснащенные медицинским модулем, переданы конечным эксплуатантам — "Алтайским авиалиниям" (базируется в барнаульском аэропорту) и авиакомпании "ЧукотАВИА", говорится в пресс-релизе холдинга.

Ми-8МТВ-1 пополнит парк вертолетной техники ООО "Алтайские авиалинии". Новый вертолет будет использоваться для выполнения медицинской эвакуации и полетов по санитарным заданиям. В ближайшее время машина начнет оказывать экстренную медицинскую помощь гражданам, проживающим в труднодоступных районах.

"На сегодняшний день холдинг ведет своевременные поставки медицинских вертолетов, которые сразу же приступают к выполнению задач – спасению человеческих жизней. Надеемся, что в дальнейшем география этой программы будет расширена, что позволит нам обеспечить столь необходимой воздушной скорой помощью еще больше регионов", — подчеркнул заместитель генедиректора холдинга "Вертолеты России" по маркетингу и развитию бизнеса Александр Щербинин.

Ранее медики Алтайского края пользовались для вылетов обычными вертолетами, где не было специального оборудования.

Справка

Вертолет Ми-8МТВ-1 является мощным вертолетом среднего класса с улучшенными летно-техническими характеристиками. Многоцелевые вертолеты семейства Ми-8МТВ-1 имеют уникальные летно-технические и эксплуатационные характеристики, они могут быть использованы практически во всех климатических условиях. Конструкция и оборудование вертолета Ми-8МТВ-1 позволяет эксплуатировать его при автономном базировании на необорудованных площадках.

Санитарный вертолет Ми-8, на котором будут работать медики Алтая стоит около 400 млн рублей.

Факт

В России 25 мая началась реализация проекта по развитию санитарной авиации. На совершенствование системы санавиации в Алтайском крае из федерального бюджета в 2017 году выделили 41,8 млн. рублей.

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