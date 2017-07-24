Имплантация зубов: кризис или спекуляции?

Последнее – тревожный факт. Приемлемы ли скидки и бонусы в медицине, на что обращать внимание при выборе клиники – об этом мы говорили с Инной Тодер, директором Международного центра имплантологии iDent. Одной из немногих российских клиник, где имплантацию и протезирование делают за один день без костной пластики по протоколу немедленной нагрузки.

Такая имплантация позволяет избежать нескольких операций и болезненных процедур. А значит, дает возможность сэкономить время, деньги и нервы, избавляет людей от ненужных страхов и дискомфорта. Она, как правило, занимает один день – за один день пациент получает зубы и в этот же день может начать ими пользоваться! Но что особенно значимо – способна помочь даже тем, у кого атрофирована челюстная кость или отсутствует достаточный объем костной ткани, и кто хотел бы вернуть улыбку, не прибегая к костной пластике.

Помощь или коммерция?

— Инна Витальевна, у вас тоже "кризис"?

— У нас кризиса нет, у нас - честный подход.

Часто можно услышать, что выросли в цене все материалы из-за курсовых колебаний. Но если разобраться, чаще всего, они выросли настолько, насколько у компаний были завышены цены, чтобы потом делать "скидки". Я считаю, что всевозможные "акции" в медицине – это девальвация профессии врача.

— У вас скидок нет?

— У нас нет ни скидок, ни акций. Мы изначально называем честную цену на имплантацию, она фиксируется в договоре и в дальнейшем не меняется. Более того, если в ходе лечения выяснится, что мы не все учли, клиника самостоятельно понесет эти расходы. Наши пациенты не получают неприятных сюрпризов в виде увеличения стоимости имплантации.

Время от времени мы организуем социальные проекты, когда определенные категории граждан получают лечение по специальным ценам, но к скидкам и акциям это не имеет никакого отношения! Это не коммерция, а наша социальная ответственность как одного из крупнейших стоматологических центров Новосибирска и России.

Гарантии цены и качества

— А как непростая экономическая ситуация отразилась на ценах на ваши услуги?

— За последние 5 лет цены на имплантацию и большинство других услуг у нас практически не менялись. Нам часто звонят пациенты из регионов, переживающие, что "из-за кризиса" цены вырастут, спрашивают, нужно ли приехать срочно, чтобы успеть пройти лечение по прежней стоимости. Мы их успокаивали: не топитесь, приезжайте, когда вам будет удобно, цены на имплантацию не изменятся.

Сегодня часто ажиотаж искусственно нагнетается сообщениями типа "только сейчас", "бегите к нам быстрее, а то не успеете" - по моему мнению, это все спекуляции на кризисе. Даже если завтра доллар будет стоить 100 руб., цена на имплантацию не вырастет на 40-50%. Поэтому мы продолжаем говорить пациентам: не переживайте, планируйте лечение в удобное время, цены будут прежними. Более того, учитывая экономическую обстановку в стране, мы заключили договоры с тремя банками - ООО "ХКФ Банк", АО "Райффайзенбанк" и АО "Альфа-Банк" - о предоставлении нашим пациентам на разумных условиях кредитов на лечение в нашей клинике. Для оформления кредита в двух последних банках понадобится не более 15 минут и даже не потребуется выйти из клиники.

Имплантация - не та услуга, решение о которой надо принимать на бегу, в эмоциях и ориентируясь только на цену. Мы, наоборот, говорим: подумайте, сходите в другие клиники, проконсультируйтесь с другими специалистами, если есть сомнения. Да, не удивляйтесь, мы уверены в себе, поэтому спокойно отправляем людей в лучшие клиники города и подсказываем, какие вопросы задать, чтобы принять взвешенное решение.

— Что нужно знать, чтобы принять такое решение?

— Главное – окончательная стоимость лечения и гарантия, прописанные в договоре. Мы убеждены, что привлекать пациентов надо не ценами и скидками, а своими возможностями, специалистами, технологиями и, конечно, гарантиями.

Международный центр имплантологии, клиника iDent

Адрес: г. Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого, 11/3

Телефон: 8 (383) 207-55-77

Е-mail: 2075577@ident-implant.ru

Сайт: www.ident-implant.ru

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