Инфографика. Где и чем больше всего болеют жители Алтайского края?

В 2016 году болезнями органов дыхания в Алтайском крае заболели 49 182 человека. Это почти на 4 тысячи больше, чем в 2015 году (45 897 чел.). Также стало больше тех, у кого диагностировали болезни системы кровообращения и мочеполовой системы, правда, их число увеличилось в среднем на 150 человек. Жителей края с болезнями органов пищеварения и костно-мышечной системы и соединительной ткани стало незначительно меньше — примерно на тысячу человек.

Все данные даны в тысячах человек на 100 тыс. населения.

Согласно статистике минздрава, чаще всего в регионе болеют жители Барнаула. Краевая столица оказалась в тройке лидеров среди районов по четырем из пяти классов заболеваний. На втором месте оказались Баевский район и Белокуриха — они входят в тройку лидеров по трем классам заболеваний.