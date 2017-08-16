Инфографика. Где и чем больше всего болеют жители Алтайского края?

Чаще всего в Алтайском крае население страдает от болезней органов дыхания. Такие данные приводит региональный минздрав. Altapress.ru проанализировал статистику ведомства и выяснил, чем чаще всего болеют люди и в каких районах края.
В 2016 году болезнями органов дыхания в Алтайском крае заболели 49 182 человека. Это почти на 4 тысячи больше, чем в 2015 году (45 897 чел.). Также стало больше тех, у кого диагностировали болезни системы кровообращения и мочеполовой системы, правда, их число увеличилось в среднем на 150 человек. Жителей края с болезнями органов пищеварения и костно-мышечной системы и соединительной ткани стало незначительно меньше — примерно на тысячу человек.
Все данные даны в тысячах человек на 100 тыс. населения.
Согласно статистике минздрава, чаще всего в регионе болеют жители Барнаула. Краевая столица оказалась в тройке лидеров среди районов по четырем из пяти классов заболеваний. На втором месте оказались Баевский район и Белокуриха — они входят в тройку лидеров по трем классам заболеваний.
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