Из-за потопа в детской поликлинике №3 детей отправляют в отдаленный район

В поликлинике подтвердили информацию, подчеркнув, что ситуация сложилась временно — ремонт кровли на этой неделе должен завершится. По словам главврача поликлиники Раисы Леер, в этом году поликлинике выделены средства на капитальный ремонт: в порядок приводятся кровля и фасад.

Раиса Леер,

Главный врач КГБУЗ "Детская городская поликлиника №3":

Капитальный ремонт кровли начали в середине августа. По документам его должны закончить 25 сентября. В ближайшие дни начнется капитальный ремонт фасада поликлиники, но это не отразится на работе учреждения. Сейчас мы ждем, пока в здании на пр. Социалистическом дадут отопление. На следующей неделе будем решать, переводить ли сюда врачей из филиала.

На пер. Малом Прудском сейчас ведут прием четыре участковых врача, гастроэнтеролог, кардиолог и физиотерапевты. По словам Леер, в ближайшее время учреждение возобновит работу в обычном режиме.