Из-за потопа в детской поликлинике №3 детей отправляют в отдаленный район

В барнаульской детской поликлинике №3 произошел потоп— протекла крыша, которую ремонтируют в рамках капремонта учреждения. В результате значительная часть пациентов вынуждена ходить к врачам и на физиолечение не в основное здание, расположенное в районе Первомайского, а в менее удобный филиал — в здание на пер. Малом Прудском, сообщили altapress.ru читатели.
В поликлинике подтвердили информацию, подчеркнув, что ситуация сложилась временно — ремонт кровли на этой неделе должен завершится. По словам главврача поликлиники Раисы Леер, в этом году поликлинике выделены средства на капитальный ремонт: в порядок приводятся кровля и фасад.
Раиса Леер,
Главный врач КГБУЗ "Детская городская поликлиника №3":
Капитальный ремонт кровли начали в середине августа. По документам его должны закончить 25 сентября. В ближайшие дни начнется капитальный ремонт фасада поликлиники, но это не отразится на работе учреждения. Сейчас мы ждем, пока в здании на пр. Социалистическом дадут отопление. На следующей неделе будем решать, переводить ли сюда врачей из филиала.
На пер. Малом Прудском сейчас ведут прием четыре участковых врача, гастроэнтеролог, кардиолог и физиотерапевты. По словам Леер, в ближайшее время учреждение возобновит работу в обычном режиме.
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