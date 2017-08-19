Как на Алтае работает новая схема оплаты больничных и пособий по материнству

Если раньше выплаты из фонда соцстрахования люди получали на работе, то с 1 июля деньги им поступают напрямую из ФСС на счет в банке или по почте. Так выплачивают пособия по временной нетрудоспособности (начиная с четвертого дня), по беременности и родам, уходу за ребенком и ряд других.

Как идут выплаты по новой схеме?

С 1 июля назначено около 55 тыс. пособий, общая сумма выплат — около 450 млн рублей, сообщили в алтайском реготделении ФСС.

61% из них - пособия по временной нетрудоспособности. Оплачено 33 тыс. больничных листов на сумму около 200 млн рублей.

Еще треть — пособия по уходу за ребенком. Мамам и папам, которые находятся в таком отпуске, назначено 16,5 тыс. пособий. По словам Елены Воронцовой, начальника отдела назначения и осуществления страховых выплат застрахованным гражданам реготделения ФСС, размер пособия по уходу за ребенком составляет 40% от среднего заработка, а в крае средней размер пособия составил 7,2 тыс. рублей.

При этом среди получателей пособий по уходу за ребенком 198 мужчин.

Какие ошибки совершают работодатели?

Однако в реготделении ФСС отметили: работодатели, передавая сведения, делают немало ошибок: неправильно указывают стаж работника, очередность рождения детей, дату его выхода на работу и др.

В первые дни августа на "горячую линию" фонда поступил шквал звонков от женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком: пособие оказалось меньше, чем они получали до перехода на прямые выплаты. Как выяснилось, работодатели сообщили, что пособие выплачивается на первого ребенка. На самом же деле ребенок был второй. А на второго ребенка пособие больше.

Татьяна Петрова,

управляющий Алтайским региональным отделением Фонда социального страхования РФ:

Наши специалисты быстро связывались с работодателями по телефону, чтобы устранить эту ошибку. Работодатели поправляли электронный реестр, скидывали его нам и за 2-3 дня проблема была решена.

Насколько быстро исправляются ошибки?

По закону, срок для выплаты пособий - 10 календарных дней со дня получения фондом заявления и документов или сведений, необходимых для назначения и выплаты пособия. Но еси информация передана ошибочная или неполная, выдача затягивается.

По словам Елены Воронцовой, у специалистов отделения ФСС есть пять дней для проверки данных. И если за это время обнаруживается, что данные переданы не в полном объеме или с ошибками, с работодателем связываются по телефону. В этом случае, задержка выплаты может быть небольшой.

Если связаться не удается, работодателю отправляется извещение заказным письмом. После его получения у работодателя есть еще пять рабочих дней на то, чтобы предоставить в фонд уточненные данные.

Что делать, если вы не получили пособие?

Если вы не получили пособие, обратитесь к работодателю. Он должен проверить, правильные ли сведения указаны в реестре, который отправлен в ФСС, правильно ли сам работник заполнил заявление (ФИО, банковские реквизиты). Если работник сменил фамилию, указывается банковский счет на новую фамилию — иначе платежное поручение не будет исполнено.

Если все заполнено верно, но пособие не поступило, надо позвонить в филиал регионального отделения (получить информацию можно, назвав СНИЛС) или обратиться в "личный кабинет" на портале госуслуг. Телефон "горячей линии" регионального отделения ФСС (3852) 29-16-00 .

Почему пособие может вернуться из банка в ФСС?

Около 1% от перечисленных пособий возвращаются банками, пояснили в реготделении ФСС. Причина – ошибки в реквизитах счета, написании фамилии-имени-отчества получателя пособия или вообще неверный получатель. По словам Елены Воронцовой, при выборе способа получения пособия через банк нужно указывать расчетный счет получателя пособия, состоящий из 20 знаков, а не номер банковской карточки.

Кроме того, очень важно, чтобы фамилия имя отчество держателя счета четко совпадали с данными получателя пособия. Невозможно зачисление пособия на счета родственников или на счета, открытые на девичью фамилию.

Как узнать, передал работодатель документы в ФСС или нет?

Можно воспользоваться личным кабинетом застрахованного лица (cabinets.fss.ru). Войти в кабинет надо под логином и паролем, полученным при регистрации на портале госуслуг (gosuslugi.ru), а также с помощью сервиса "Выплата пособия застрахованным", размещенному на сайте r22.fss.ru в разделе проект "Прямые выплаты", указав номер СНИЛС без дефисов и пробелов.