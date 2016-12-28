Пять правил, как не отравиться за праздничным столом

Праздничные застолья — неизменный атрибут Нового года. Как избежать пищевых отравлений и сделать так, чтобы желудку было комфортно в эти затяжные праздничные дни — рассказали специалисты управления Роспотребнадзора по Республике Алтай.

1 Возбудители каких болезней передаются через пищу? сальмонеллез;

дизентерия;

норовирусная инфекция;

ротовирусная инфекция;

вирусный гепатит А. Кроме того большой удельный вес составляют пищевые токсикоинфекции — когда в продуктах или блюдах накапливаются токсины различных микроорганизмов. 2 Самые опасные блюда: многокомпонентные салаты (в первую очередь, заправленные майонезом и сметаной);

кондитерские изделия с кремом;

изделия из рубленного мяса и рыбы (котлеты, рулеты, паштеты);

шаурма;

студень;

плохо промытые свежие овощи и фрукты. 3 Когда еда может принести вред организму? была нарушена технология приготовления блюд;

еда неправильно хранилась;

не соблюдались правила личной гигиены. 4 Что делать, чтобы не заболеть? соблюдать правила личной гигиены, чаще и тщательно мыть руки с мылом после возвращения домой с улицы, перед едой и после посещения туалета;

избегать покупки пищевых продуктов с истекшим сроком годности, наличием признаков деформации и бомбажа на таре, нарушения целостности упаковки, в которой они хранились;

тщательно мыть перед употреблением овощи, фрукты, ягоды под проточной водопроводной водой, а для маленьких детей – еще и кипяченой водой;

готовить салаты, изделия из рубленного мяса и рыбы, студень, заливное в домашних условиях, в небольших количествах, чтобы не хранить остатки блюд более суток. Если готовую пищу приобретаете в магазине - обратите внимание на время изготовления продукта, условия хранения и срок его реализации;

не размораживать продукты при комнатной температуре;

хорошо прожаривать или проваривать продукты, особенно мясо, птицу, яйца, морские продукты;

не готовить заблаговременно (более суток) рубленные изделия из мяса и рыбы;

в холодильнике не класть на одну полку готовые блюда и сырые продукты; 5 Если все-таки чувствуете недомогание: измерьте температуру;

пейте много жидкости;

примите абсорбирующий препарат (активированный уголь, "Полисорб");

не ешьте свежие фрукты, жареное, соленое, копченое. Если сохраняется тошнота, рвота, диарея, повышенная температура — обязательно обратитесь за медицинской помощью, а не занимайтесь самолечением. Смотрите также Мария Стрыгина