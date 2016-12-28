Здоровье

Пять правил, как не отравиться за праздничным столом

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Сегодня, 21:24.
Здоровье

Праздничные застолья — неизменный атрибут Нового года. Как избежать пищевых отравлений и сделать так, чтобы желудку было комфортно в эти затяжные праздничные дни — рассказали специалисты управления Роспотребнадзора по Республике Алтай.

Еда.
Еда. Фото : СС0.
1 Возбудители каких болезней передаются через пищу?
  • сальмонеллез;
  • дизентерия;
  • норовирусная инфекция;
  • ротовирусная инфекция;
  • вирусный гепатит А.

Кроме того большой удельный вес составляют пищевые токсикоинфекции — когда в продуктах или блюдах накапливаются токсины различных микроорганизмов.

Еда.
Еда.
2 Самые опасные блюда:
  • многокомпонентные салаты (в первую очередь, заправленные майонезом и сметаной);
  • кондитерские изделия с кремом;
  • изделия из рубленного мяса и рыбы (котлеты, рулеты, паштеты);
  • шаурма;
  • студень;
  • плохо промытые свежие овощи и фрукты.
3 Когда еда может принести вред организму?
  • была нарушена технология приготовления блюд;
  • еда неправильно хранилась;
  • не соблюдались правила личной гигиены.
Пластиковый контейнер, еда.
Пластиковый контейнер, еда.
4 Что делать, чтобы не заболеть?
  • соблюдать правила личной гигиены, чаще и тщательно мыть руки с мылом после возвращения домой с улицы, перед едой и после посещения туалета;
  • избегать покупки пищевых продуктов с истекшим сроком годности, наличием признаков деформации и бомбажа на таре, нарушения целостности упаковки, в которой они хранились;
  • тщательно мыть перед употреблением овощи, фрукты, ягоды под проточной водопроводной водой, а для маленьких детей – еще и кипяченой водой;
  • готовить салаты, изделия из рубленного мяса и рыбы, студень, заливное в домашних условиях, в небольших количествах, чтобы не хранить остатки блюд более суток. Если готовую пищу приобретаете в магазине - обратите внимание на время изготовления продукта, условия хранения и срок его реализации;
  • не размораживать продукты при комнатной температуре;
  • хорошо прожаривать или проваривать продукты, особенно мясо, птицу, яйца, морские продукты;
  • не готовить заблаговременно (более суток) рубленные изделия из мяса и рыбы;
  • в холодильнике не класть на одну полку готовые блюда и сырые продукты;
5 Если все-таки чувствуете недомогание:
  • измерьте температуру;
  • пейте много жидкости;
  • примите абсорбирующий препарат (активированный уголь, "Полисорб");
  • не ешьте свежие фрукты, жареное, соленое, копченое.

Если сохраняется тошнота, рвота, диарея, повышенная температура — обязательно обратитесь за медицинской помощью, а не занимайтесь самолечением.

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