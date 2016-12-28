Пять правил, как не отравиться за праздничным столом

Праздничные застолья — неизменный атрибут Нового года. Как избежать пищевых отравлений и сделать так, чтобы желудку было комфортно в эти затяжные праздничные дни — рассказали специалисты управления Роспотребнадзора по Республике Алтай.
1 Возбудители каких болезней передаются через пищу?
- сальмонеллез;
- дизентерия;
- норовирусная инфекция;
- ротовирусная инфекция;
- вирусный гепатит А.
Кроме того большой удельный вес составляют пищевые токсикоинфекции — когда в продуктах или блюдах накапливаются токсины различных микроорганизмов.
2 Самые опасные блюда:
- многокомпонентные салаты (в первую очередь, заправленные майонезом и сметаной);
- кондитерские изделия с кремом;
- изделия из рубленного мяса и рыбы (котлеты, рулеты, паштеты);
- шаурма;
- студень;
- плохо промытые свежие овощи и фрукты.
3 Когда еда может принести вред организму?
- была нарушена технология приготовления блюд;
- еда неправильно хранилась;
- не соблюдались правила личной гигиены.
4 Что делать, чтобы не заболеть?
- соблюдать правила личной гигиены, чаще и тщательно мыть руки с мылом после возвращения домой с улицы, перед едой и после посещения туалета;
- избегать покупки пищевых продуктов с истекшим сроком годности, наличием признаков деформации и бомбажа на таре, нарушения целостности упаковки, в которой они хранились;
- тщательно мыть перед употреблением овощи, фрукты, ягоды под проточной водопроводной водой, а для маленьких детей – еще и кипяченой водой;
- готовить салаты, изделия из рубленного мяса и рыбы, студень, заливное в домашних условиях, в небольших количествах, чтобы не хранить остатки блюд более суток. Если готовую пищу приобретаете в магазине - обратите внимание на время изготовления продукта, условия хранения и срок его реализации;
- не размораживать продукты при комнатной температуре;
- хорошо прожаривать или проваривать продукты, особенно мясо, птицу, яйца, морские продукты;
- не готовить заблаговременно (более суток) рубленные изделия из мяса и рыбы;
- в холодильнике не класть на одну полку готовые блюда и сырые продукты;
5 Если все-таки чувствуете недомогание:
- измерьте температуру;
- пейте много жидкости;
- примите абсорбирующий препарат (активированный уголь, "Полисорб");
- не ешьте свежие фрукты, жареное, соленое, копченое.
Если сохраняется тошнота, рвота, диарея, повышенная температура — обязательно обратитесь за медицинской помощью, а не занимайтесь самолечением.